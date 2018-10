Von Dorothee Lindenberg

Billigheim. Die Bürgerenergie Neudenau plant, auf Gemarkung Neudenau in Nähe der Gemarkungsgrenze zu Allfeld neun Windkraftanlagen zu errichten und hat einen Bauantrag (immissionsschutzrechtliche Genehmigung) eingereicht. Drei der geplanten Windräder mit einer Gesamthöhe von 200 Metern liegen im Gebiet "Seewald-West", sechs im Gebiet "Seewald-Ost"; sie haben Mindestabstände von 925 Metern zum Oberbichelbacherhof und 650 Metern zum Schmelzenhof. Die Erschließung führt über die Landesstraße Billigheim-Möckmühl (L 527) und gemeindeeigene Verbindungswege, die Schwerlasttransporte mit einem Gesamtgewicht bis zu 165 Tonnen tragen müssen. Ein Straßenabschnitt führt über Billigheimer Gemeindegebiet, wo lediglich 7,5 Tonnen tatsächliches Gewicht erlaubt sind. Eine Befreiung wäre also notwendig. Obwohl Gutachten zu Schallemissionen, Schattenwurf, Arten- und Naturschutz ausstehen, wurde Billigheim als betroffene Gemeinde bereits vorab um Stellungnahme gebeten.

Ein schlichtes Nein hätte eigentlich schon genügt, fand Bürgermeister Reinhold Berberich in der ersten Sitzung im alten Billigheimer Rathaus nach der Sommerpause. Weil ein Nein aber noch keine Stellungnahme ist, hatte Manuel Remsing vom Bauamt die ablehnende Haltung der Verwaltung ausformuliert. Abgelehnt werden alle drei Standorte "Seewald-West" (Nähe Allfeld/Oberbichelbacherhof) und zwei Standorte in "Seewald-Ost" (Nähe Schmelzenhof). Grund sind zu erwartende massive Immissionen (Schall, Schattenwurf) für Mensch und Tier. Durch den Verzicht der Standorte würde ein Mindestabstand von 1500 Metern zu Allfeld und von 1000 Metern zu bewohnten Siedlungen des Billigheimer Gemeindegebiets erreicht.

Verwaltung und Rat waren einmütig der Meinung, dass das Naherholungsgebiet "Seewald" erhalten und von Rodungsmaßnahmen verschont bleiben müsse. Einer Aufhebung der Zuweg-Gewichtsbeschränkung wird nicht zugestimmt. Als persönlich Betroffener hatte sich Elektroingenieur Roland Ellwanger die im Regionalplan Heilbronn Franken 2020 (Teilfortschreibung) aufgezählten Ausschlusskriterien für die Standortsuche für Vorranggebiete von Windkraftanlagen vorgenommen. Diesen zufolge verletzt die Planung in Teilen Mindestabstände zu Wohngebäuden (Schmelzenhof), liegt im Vorranggebiet für Erholung, zerstört die ökologische Schutzfunktion des Waldes und beeinträchtigt den Arten- und Biotopschutz (laut Stellungnahmen von LNV und NABU).

Zudem liegen alle Standorte im Tiefflugkorridor der Bundeswehr, ein absolutes Ausschlusskriterium, jedenfalls solange der Bundeswehrstandort Bestand hat, wie Ellwanger anhand eines Urteils des VGH (2006) belegte. Außerdem fehle es nahezu im gesamten Seewald-Gebiet schlicht an Windgeschwindigkeit, um rentabel zu sein. "Wenn also die Wirtschaftlichkeit nicht im Vordergrund steht, was dann?", fragte Gemeinderat Kerber und unterstellte der Bürgerenergie, andere Beweggründe zu haben. "Oder sie pokern und schlagen neun Standorte vor, um zwei oder drei durchzubringen", wie Gemeinderat Henrich vermutete. Die Ausarbeitungen Ellwangers gehen der genehmigenden Behörde mit der Stellungnahme der Gemeinde zu.

Per Gesetz ist die Gemeinde gezwungen, das Querbauwerk an der Schefflenz auf Höhe der Kläranlage Allfeld zurückzubauen. Bei einer Gegenstimme vergab der Rat die Arbeiten an die Fa. Mackmull (Elztal) für knapp 138 000 Euro brutto. Für die im März beschlossene Erneuerung der Wasserleitung in Schönblick- und Amselstraße in Allfeld liegt das Submissionsergebnis vor. Den Zuschlag für die Bauleistung erhält HLT-Bau (Neckargerach) für 155 000 Euro.

Bei Erschließung von Neubaugebieten und erstmals im "Mühlbacher Pfad II" werden künftig grundstücksbezogene Hausanschlussschieber gesetzt. Die anfallenden Kosten sind unter "Beiträgen" im Bauplatzpreis enthalten. Damit das Feuerwehrhaus in Sulzbach noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden kann, hatte Bürgermeister Berberich per Eilentscheid die Außenanlage an die Firma Mackmull in Elztal für gut 50 000 Euro vergeben, wobei der endgültige Belag erst nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgen wird.

Der Handels- und Gewerbeverein Billigheim unterstützt finanziell und planerisch eine künftige einheitliche Ortseingangsbeschilderung. HGV-Vorsitzender Hartmut Peloke erkundigte sich nach dem aktuellen Stand und erfuhr, dass sich die Maßnahme wegen Personalengpässen in der Verwaltung verzögere.