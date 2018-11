Von Alexander Rechner

Billigheim. Ende Januar setzte er sich bei der Wahl gegen den Amtsinhaber durch - bereits im ersten Anlauf kam er auf außergewöhnliche 84,6 Prozent. Und Ende April wurde der heute 27-Jährige in sein neues Amt als Bürgermeister von Billigheim eingeführt. Martin Diblik hat nun die ersten 100 Tage als Gemeindeoberhaupt hinter sich. Grund genug, sich bei dem aus Leimen stammenden Verwaltungswirt nach seinen ersten Eindrücken, ersten Erfahrungen, ersten Maßnahmen zu erkundigen.

Herr Diblik, die ersten 100 Tage im Amt haben Sie hinter sich. Fühlen Sie sich in Billigheim schon angekommen?

Die ersten 100 Tage sind wie im Flug vergangen. Ich fühle mich sehr wohl hier und bin den Bürgern dankbar, dass sie mich so freundlich aufgenommen haben. Aber bis ich in jedem Ortsteil alle Gegebenheiten kennengelernt habe, wird es natürlich noch etwas dauern.

Sie kündigten im Wahlkampf an, frischen Wind in die Gemeinde bringen zu wollen. In welchem Bereich lassen Sie ihn schon in der zugegebenermaßen noch sehr kurzen Amtszeit wehen?

Im Rathaus weht bereits ein frischer Wind. Es herrscht ein offener, wertschätzender und sachorientierter Umgang. Ich sehe mich weniger als Chef, sondern als erster Mitarbeiter der Gemeinde.

Wie sind die ersten Eindrücke aus dem Alltag?

Ich bemerke eine lebendige Gemeinschaft. Im Vereinsleben werden so viele Veranstaltungen ehrenamtlich auf die Beine gestellt. Als Pluspunkt Billigheims sehe ich das große ehrenamtliche Engagement, das das Miteinander betont. Und ich spüre den Wunsch nach Frieden innerhalb der Gemeinde.

Sie sprachen gerade den Frieden in Billigheim an: Wie wollen Sie diesen als Bürgermeister erreichen?

Mir ist wichtig, offen und ehrlich zu sein. Und ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Ein gutes Klima im Rat und in der Verwaltung sowie sachorientierte Diskussionen lassen dieses Ziel erreichen.

Wie haben Sie in den ersten Monaten den Gemeinschaftsgeist in Billigheim beschworen?

Wir müssen alle gemeinsam für einen fairen Ausgleich unter den fünf Ortsteilen sorgen. Sie sollen gleichberechtigt zu ihrem Recht kommen.

Wie sah die Amtsübergabe mit Ihrem Vorgänger Reinhold Berberich aus?

Wir haben uns im Rathaus zu der Übergabe der Amtsgeschäfte getroffen. Diese Zusammenkunft ist insgesamt gut verlaufen. Wir sprachen dabei auch über einige Themen.

Welche Maßnahmen haben Sie in der ersten Amtsphase noch angestoßen?

Einerseits haben wir die Verwaltung umstrukturiert, damit sie langfristig schlagkräftig ist. Andererseits haben wir den Haushalt eingebracht, beraten und beschlossen. Und zuletzt haben wir im Gemeinderat beschlossen, einen Neubau des Kindergartens in Billigheim zu prüfen. Wir wollen eine Lösung, die auf dem neusten Stand ist. Derzeit kristallisiert sich heraus, dass die Immobilie am bisherigen Standort unseren hohen Ansprüchen kaum genügen kann.

Welches Ziel wollen Sie auf alle Fälle noch bis Ende dieses Jahres verwirklichen?

Das Projekt "Kindergarten in Billigheim" soll bis dahin in trockenen Tüchern sein. Dann soll beschlossen sein, wie es mit der Einrichtung weitergeht.

In Billigheim sollen weitere Wohnhäuser entstehen. Welche Bedeutung messen Sie der Ausweisung neuer Bauflächen bei?

Billigheim will sich als Wohngemeinde weiterentwickeln. Die Ausweisung ist von großer Bedeutung, um junge Familien in der Gemeinde zu halten. Außer in Katzental haben wir keine Bauflächen mehr im Verkauf. Auch in den anderen Teilen der Gemeinde werden wir wieder Plätze anbieten.

Gab es schon Momente, in denen Sie sich gedacht haben: Das Bürgermeister-Sein habe ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt?

Nein, diese Augenblicke gab es nicht. Ich habe gewusst, dass nicht an jedem Tag eitler Sonnenschein herrschen kann. Mir liegen unsere Heimat, unsere Werte und die Zukunft unserer Kinder am Herzen. Wenn ich mich für das Gemeinwesen positiv einbringen kann, ist das für mich erfüllend.