Billigheim. (lin) Mit großen Erwartungen waren zahlreiche Anlieger der Baumgarten-Siedlung zur jüngsten Sitzung des Billigheimer Gemeinderats gekommen. Enttäuscht mussten sie feststellen, dass der vermeintlich gefundene (Kompromiss-) Vorschlag betreffend Lage und Kosten der geplanten Wasser-Absperrschieber im Sanierungsgebiet es nicht auf die Tagesordnung geschafft hatte.

Bedauert wurde auch, dass kein Vertreter des Technischen Ausschusses am Vor-Ort-Termin teilgenommen hatte, was daran gelegen haben mag, "dass der Gemeinderat zwar eingeladen, aber nicht informiert war", wie Gemeinderat Jung die emotionale Aussprache zusammenfasste. "Das hätte man früher auch schon machen können", antwortete Bürgermeister Reinhold Berberich einer Zuhörerin auf die Frage, weshalb im "Baumgarten" erstmals die Kosten für die Notwasserversorgung zu Lasten der Anlieger gehen. Einen von den Betroffenen geforderten Ratsbeschluss zum "Schieber-Thema" sollte und konnte es in der Sitzung nicht geben.

Informationsdefizite wurden auch bezüglich der Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen ausgemacht. Von Räten wie besorgten Zuhörern wurde die Verwaltung aufgefordert, rechtzeitig gegenzusteuern, "damit es um Allfeld herum nicht brummt und der Ortsteil nicht mit Windrädern zugepflastert wird". Von einem 2012 erstellten Gutachten eines Stuttgarter Ingenieurbüros, das einen Interkommunalen Windpark in der Region befürworten soll, hatte Berberich keine Kenntnis. Er versuchte, Rat und Fragesteller zu beruhigen, und wies darauf hin, dass die Kommunen erst im Stadium der Absichtsbekundungen seien und die Verwaltung mit den Nachbar- und Partnergemeinden im Gespräch sei. Dennoch wurden er und seine Mannschaft gedrängt, einen Mindestabstand von 1000 bis 1500 Metern zu Wohngebäuden gegenüber den Nachbargemeinden bestimmter zu vertreten.

Einmütig stimmte der Rat der jährlichen Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2013/2014 zu, beschloss die Integration der Regelplätze in die Ganztagesgruppe im Kindergarten Sulzbach. Die Krippenplätze im Kindergarten Waldmühlbach werden von fünf auf zehn erhöht (zusätzliche Kosten: 14 000 Euro). Die beiden altersgemischten Gruppen im Kindergarten Katzental werden fortgeführt (zusätzliche Kosten: ca. 20 000 Euro). Damit und mit einem Tagesmutterangebot (Pflegenest) sieht sich die Gemeinde für den ab August geltenden Rechtsanspruch auf Kleinkinderbetreuung gewappnet und glaubt, die Nachfrage abdecken zu können.

Vertagt wurde die Anpassung der Elternbeiträge für die Kindergartenjahre 2013/2014 und 2014/2015. Zugestimmt wurde der Bereitstellung einer FSJ-Stelle (Freiwilliges Soziales Jahr) in der "Kindervilla" Katzental (zusätzliche Kosten: ca. 1300 Euro).

Nichts mehr im Weg steht der Realisierung des zweiten Bauabschnitts im Baugebiet "Mühlbacherpfad" (Sulzbach). Roman Adler vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach erläuterte den geänderten Bebauungsplan, der im Wesentlichen die Verschiebung der Straße "Im Pfannenstiel" weiter nach Osten und drei weitere Bauplätze festschreibt. Der bisher außerhalb gelegene Spielplatz wird in das Baugebiet integriert. Zur Entscheidung an den Technischen Ausschuss verwiesen wurde die dort geplante Straßenbeleuchtung (LED-Technik). Mit einer Gegenstimme wurde das Büro Wald & Corbe (Hügelsheim) mit Ingenieurleistungen und Ausschreibung beim Projekt "Rückbau Querwerk an der Schefflenz in Allfeld" betraut. Für die gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme entstehen Kosten von gut 200 000 Euro, wobei mit knapp 150 000 Euro Zuschüssen gerechnet wird.

Die Satzung zur Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit findet künftig auch bei Parlamentswahlen (Wahlhelfer) Anwendung. Die Grundschulen in Allfeld und Billigheim nehmen am Jugendbegleiterprogramm des Landes teil, was in den Schulen eine Ausweitung des Betreuungsangebots ermöglicht. Damit die EDV-Abteilung im Rathaus wieder vernünftig arbeiten kann, wird das in die Jahre gekommene Computer-Netzwerk der Verwaltung erneuert. Knapp 7000 Euro sind für Hard- und Software, Installation, Dienstleistung u.a. notwendig.

Bereits seit Mitte Juni ist der neue Leiter des Rechnungsamts, Jürgen Rudolf, im Amt und zeigte sich erstmals in einer öffentlichen Sitzung an der Seite von Reinhold Berberich. Dieser teilte mit, dass ab sofort die Erddeponie "Tongrube Katzental" wieder geöffnet ist. Die Verwaltung stellt sich auf die Wünsche der Bürger ein und bietet auf allen Friedhöfen der Gesamtgemeinde naturnahe Baumbestattungen an. Michael Bothe stellte den Gemeinderäten das Konzept vor.