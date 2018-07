Neckar-Odenwald-Kreis. (gal/ly) Mit Hartmut Riehl und Jürgen Alberti legen zwei ausgewiesene Kraichgau-Kenner einen gelungen gestalteten Bildband vor: "Burgen und Schlösser im Kraichgau". Vielfältige Impressionen liefert das Buch, mit vorzüglichem, reichhaltigem Bildmaterial und markanten Informationen zu den traditionsreichen Sitzen der vielen Adelsgeschlechter der Region. Sie nehmen die Leser mit auf eine reich bebilderte Reise von Nord nach Süd durch die "Badische Toskana" und geben dabei Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Burgen, Schlösser und des umliegenden Kulturlands.

Besonders hervorgehoben werden hierbei die Inschriften auf Gedenksteinen, Grabsteinen, Bauinschriften und Reliefs. Ergänzt werden die einzelnen Kapitel über die Schlösser und Burgen durch kleine Exkurse in die Heraldik, die Erläuterung der Steinmetzzeichen, durch einen kurzen Überblick über die verschiedenen Baustile sowie ein kleines Kapitel zu Epitaphien.

Vom verspielten Märchenschloss Gondelsheim über die verwunschene Burg Neidenstein bis hin zum "Kompass des Kraichgaus", der Burg Steinberg, und dem prächtigen Bruchsaler Barockschloss porträtieren die beiden Autoren auf 132 Seiten über 100 Burgen und Schlösser aus der 800-jährigen Geschichte der Adelsgeschlechter, die sich einst im "Ritterkanton Kraichgau" und in der "Turniergesellschaft zum Oberen Esel" zusammen geschlossen hatten.

Wunderbar eingebettet in die prägnant informierenden Kapitel finden sich auch einige Adelssitze aus unserer Region wieder. So werden neben dem als "Apotheose der Burgenherrlichkeit" ausführlich porträtierten Guttenberg - der einzigen am Neckar unzerstörten Burg - das Schloss Hochhausen sowie die Wasserburg in Schwarzach vorgestellt. Und auch auf abgegangene Burganlagen wie bei Kälbertshausen, in Hüffenhardt, Aglasterhausen oder Asbach, wird eingegangen. Ein Band, der gerade dazu auffordert, sich selbst auf Spurensuche in der Region zu machen.

Info: Riehl, Hartmut/ Alberti, Jürgen: Burgen und Schlösser im Kraichgau. Ubstadt-Weiher 2014. Zweite, überarbeitete und ergänzte Auflage. 132 Seiten mit 250 Abb., fester Einband. Verlag Regionalkultur, 17,90 Euro.