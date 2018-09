Von Andreas Böhme

Stuttgart. Seit mehr als einem Jahrhundert werben die Härles aus Leutkirch mit der angeblichen Bekömmlichkeit ihrer Biere in Zeitungsannoncen. "Erfrischend bekömmlich" sei beispielsweise das Leichtbier, hieß es auf dem Etikett der Marke "Hopfenleicht". Mit dem Prädikat "besonders bekömmlich" bewarb Christian Härle gar die Marke "Gold", trotz des Alkoholgehalts von über fünf Prozent. All das gehe nun gar nicht, erklärte daraufhin ein Berliner Abmahnverein und schickte den Oberschwaben eine Unterlassungserklärung ins Haus. Hätte Härle damals unterschrieben und bezahlt, wäre der Fall mit 178,50 Euro erledigt gewesen. Härle hat aber nicht.

Der traditionsreiche Begriff beziehe sich nicht darauf, dass seine Biere gesünder seien als andere oder dass man davon gefahrlos einen Halben mehr trinken könnte, argumentiert der Brauer. Damit kam er aber nicht durch: Nicht in der ersten Instanz des Ravensburger Landgerichts, das ihm im August vergangenen Jahres die weitere Verwendung des Wörtchens "bekömmlich" untersagte.

Er ging in die zweite Instanz, doch auch die urteilte gegen die Brauer. Schlechter kann es nicht kommen, dachte Härle - und zog in die Berufung, gestern vor dem Oberlandesgericht. Noch haben die drei Richter ihr Urteil nicht gesprochen, aber sie machten klar, dass sie sich den Kollegen der Vorinstanzen wohl anschließen.

Die Grundlage dazu scheint ja auch glasklar: Härles Werbung verstoße gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, gedeckt durch eine Verordnung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2006. Diese "Health Claim"-Verordnung besagt, dass Getränke mit einem Alkoholvolumen von mehr als 1,2 Prozent nicht mit gesundheitsbezogenen Angaben verbunden werden dürfen. Fällt nun auch das Wort "bekömmlich" darunter? Ja, sagen die Richter, denn die Verbraucher könnten glauben, dass ein so beschriebenes Bier gesünder sei als die Produkte der Konkurrenz.

Natürlich sei er enttäuscht vom in der kommenden Woche zu erwartenden Urteil, so Härle. Aber sonst gibt sich der Brauer unbeugsam: Er bat die Richter ausdrücklich, Revision zuzulassen. Damit wäre der Weg frei bis zum Europäischen Gerichtshof. Über dessen Urteil aber muss man sich keinen Illusionen hingeben: Gerade der EuGH hat in mehreren Urteilen genau diese Art von Werbung untersagt.