Mosbach. (nak) "Wir kämpfen gegen die öffentliche Wahrnehmung", ärgerte sich Rüdiger Probst, Inhaber und Geschäftsführer des Zeitarbeitsunternehmens Select, als er sich mit der Bundestagsabgeordneten Margaret Horb am Standort Mosbach über die geplanten Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz austauschte. Die CDU-Abgeordnete wollte sich vor Ort ein Bild von der Situation der Zeitarbeitnehmer machen.

Als er 1994 die Select GmbH gegründet habe, seien schlechte Arbeitsbedingungen ohne Zusatzleistungen für die Zeitarbeitnehmer sowie unzuverlässige Vertragsabsprachen an der Tagesordnung gewesen, so Rüdiger Probst. "Ich wollte zeigen, dass es auch anders geht." Doch trotz zahlreicher Reformen und Regelungen für Zeitarbeitsunternehmen seitens der Politik sei das schlechte Image der Branche geblieben. Nun soll im kommenden Jahr eine weitere Verschärfung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) in Kraft treten.

"Endlich haben wir ein System, das richtig gut funktioniert, und jetzt grätscht uns die Politik mit der 18-Monats-Regelung dazwischen", wundert sich der Select-Inhaber über die geplante Verkürzung der Überlassungsdauer. Eine Regelung, die zudem nicht unproblematisch ist. Eine Elternzeitvertretung, die bis zu drei Jahre gehen kann, ist dann mit ein und demselben Mitarbeiter nicht mehr möglich. Für die Entleihfirmen bedeutet dies, dass sie nach 18 Monaten erneut einen Mitarbeiter beim Zeitarbeitsunternehmen anfordern und diesen einlernen müssen. Hinzu komme der Nachteil für den Zeitarbeitnehmer. Denn dieser erhält das deutlich geringere Einstiegsgehalt, so die Mosbacher Niederlassungsleiterin Regina van der Heyden. "Wo ist da der Vorteil für den Arbeitnehmer?"

Probst führte auch das Beispiel eines 60-jährigen Mitarbeiters an, der in einem US-Unternehmen arbeitet. Der Mitarbeiter könne aufgrund der gesetzlichen Lage beim Unternehmen nicht fest angestellt werden. Durch das Zeitarbeitsunternehmen habe er aber seit zehn Jahren dort einen guten Job. Dieser ist nun in Gefahr. "Grundsätzlich kann es dem Mitarbeiter egal sein, ob er den Lohn von uns bekommt oder von unserem Kunden direkt. Er erhält das gleiche Gehalt wie die dort angestellten Arbeitnehmer." Dies sah auch Margaret Horb so.

Sie verwies aber auf die "schwarzen Schafe" in der Branche, die noch immer ein ausbeuterisches Konzept verfolgten. Natürlich gebe es diese Firmen, meinte Probst, aber die Bundesregierung schieße hier mit Kanonen auf Spatzen bzw. "auf wenige schwarze Schafe".

Das Argument, dass man mit der geplanten Änderung des AÜG 2017 die Firmen zwingen wolle, verstärkt Mitarbeiter einzustellen, ließ Probst nicht gelten. Immer wieder gebe es bei Select Mitarbeiter, die gar nicht in den jeweiligen Betrieb übernommen werden wollten. Manchmal, weil sie über Select mehr verdienten als die Stammbelegschaft, manchmal, weil das Arbeitsklima nicht stimme. "Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit der Firma", meinte Probst stolz. Dass gerade auch die Bundesregierung beim Thema Einstellungen angreifbar ist, weiß Margaret Horb. Denn angehende Lehrer werden über die Sommerferien entlassen, um das Gehalt in dieser Zeit nicht zahlen zu müssen.

Bei dem Treffen wurde jedoch nicht nur die geplante AÜG-Reform diskutiert, Geschäftsführer Rüdiger Probst informierte die Bundestagsabgeordnete auch über Schwierigkeiten, ausgelöst durch gesetzliche Fristvorgaben in der Abrechnung und über Ungerechtigkeiten bei den GEZ-Gebühren.

Dass sich das Unternehmen mehr als Sprachrohr und Brückenbauer zwischen Arbeitsuchenden und Arbeitgebern sieht, verdeutlichten Regina van der Heyden und Heidi Habermann, Marketingleiterin am Standort Bruchsal. Man wolle die "richtige Person" für die zu besetzende Stelle finden.