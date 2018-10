Oberbürgermeister Jann, Dipl.-Ing. Leiblein, Abteilungsleiter Weis und Dipl.-Ing. Hackel inspizieren den Baustellenfortschritt am Kreisverkehr in Neckarelz.

Neckarelz. (stm) Im wahrsten Sinne des Wortes "rund" geht es beim Bau des neuen Kreisverkehrs am Messplatz Neckar-elz an der Einmündung Bahnhofsstraße in die Heidelberger Straße. Mitte August ist die Firma Lintz & Hinninger mit drei Kolonnen gleichzeitig angerückt, um die verbleibende Ferienzeit best möglich zu nutzen und die Arbeiten am "Herzstück" des künftigen Kreisverkehrs so effektiv wie möglich voranzubringen.

Bei einem Besuch der Baustelle konnte sich Oberbürgermeister Michael Jann in Begleitung von Dipl.-Ing. Gerhard Leiblein (IFK-Ingenieure) davon überzeugen, dass diese Strategie aufgegangen ist. "Wir liegen gut in der Zeit, die Arbeiten liefen bisher glatt", so der zuständige städtische Mitarbeiter Dipl.-Ing. Mario Hackel. Dieser Tage wird die Decke auf der "Kalotte", dem Kreismittelpunkt, samt Ast in Richtung Diedesheim aufgebracht. Kollege Joachim Weis, Leiter der Abteilung Sicherheit, Ordnung und Erlaubnisse, ergänzt: "Unter Vollsperrung der Straße können die Bauarbeiten wesentlich schneller und im Ergebnis auch besser ausgeführt werden". Allein Busse dürfen den Baustellenbereich ampelgeregelt auf Behelfsspuren befahren, der Individualverkehr wird umgeleitet.

Die weiteren Abschnitte zum Bau des Kreisverkehrs müssen ebenfalls unter Vollsperrung für den Pkw-Verkehr erfolgen. "Die wesentliche Botschaft" ist für OB Jann: Alle Betroffenen sollten noch etwas Geduld haben, und insbesondere die Autofahrer sollten sich an die Durchfahrtsverbote halten. Denn dann, da sind sich alle am Bau Beteiligten einig, ist die Fertigstellung des Kreisverkehrs bis Ende November sehr wahrscheinlich. Ein früher Frosteinbruch könnte den Bauablauf allerdings noch gefährden und das Aufbringen der Schlussdecke behindern.

Nachdem dann alle Arbeiten beendet sind, wird es an der schwierigen Einmündungssituation mit Schülerverkehr, zahlreichen Busverbindungen und unzähligen Autos und Zweirädern seit vielen Jahren wohl wirklich zum ersten Mal "rund" laufen, so dass die schwierige Bauphase hoffentlich schnell in Vergessenheit gerät.