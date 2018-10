Mosbach. (nak) Jeden Tag satt werden - für Millionen Menschen weltweit ein unerfüllbarer Wunsch. Dabei ist Nahrung ein Menschenrecht. Bäckermeister der Innung Mosbach setzen nun gemeinsam mit dem katholischen Hilfswerk für Entwicklungszusammenarbeit "Misereor" ein Zeichen gegen den Hunger. "Wir backen ein Solibrot, von dessen Verkauf 10 Cent als Spende an Misereor gehen", erläutert Bäckermeister Thomas Mayer (Neckarelz) das Projekt. Die Kunden können so mit jedem Brotkauf während der Fastenzeit (bis Samstag, 15. April) ganz konkret Menschen in Not helfen.

"Es wird nicht in jeder Bäckerei das gleiche Brotrezept gebacken", erläutert Mayer. Jedem teilnehmenden Bäckermeister stünde es frei, sein eigenes Solibrot zu backen. "Bei uns wird es wohl ein Rezept mit Hirse sein", verrät Thomas Mayer. Hirse deswegen, weil das gesammelte Geld an ein Hilfsprojekt in Uganda geht, wo Hirse zu den Grundnahrungsmitteln gehört.

Bereits 2003 startete die Diözese Freiburg mit Unterstützung von Misereor in der Region Kotido im Norden von Uganda eine Hilfsaktion mit der Verbindung von Alphabetisierung und Gemüseanbau. Engagierten Frauen wird dort Lesen und Schreiben beigebracht. Zudem lernen sie die ökologische Landwirtschaft kennen, besonders den Gemüseanbau. Mit diesem Wissen können sie ihre eigene Lebenssituation verbessern. Die neuen Impulse führen dazu, dass Hunger und Armut überwunden werden können.

"Zehn Cent ist für die meisten Menschen hier kein großer Betrag. Die vielen kleinen Spenden in Form des Brotkaufs ergeben am Ende aber eine stattliche Spendensumme. Die Brote werden durch eine besondere Papiertüte gekennzeichnet", erzählt Thomas Mayer. Diese wird in den teilnehmenden Bäckereien Mayer, Banschbach, Englert, Frick, Laible, Lorenz/Schwantzer, Lingner und Dreschflegel verwendet. Zudem besteht für die Kunden, die einen größeren Betrag spenden möchten, die Möglichkeit, diesen in eine Spendenbox an der Kasse zu werfen oder direkt an "Misereor" zu spenden.

Bestellt wurden bisher 20.000 Brottüten mit der Aufschrift "Solibrot, schmeckt gut und tut gut!" Des Weiteren informiert die Aufschrift, wo die Misereorspenden für konkrete Hilfsprojekte verwendet werden. In der Kirche St. Cäcilia wurden die Papiertüten dieser Tage an die Bäckermeister übergeben.

Diese besondere Hilfsaktion wurde von Paulina Scheffzek im Rahmen einer Projektarbeit während ihrer Ausbildung zur Pastoralreferentin ins Leben gerufen. Denn zur künftigen Aufgabe der bei der Seelsorgeeinheit "Mose" arbeitenden Pastoralassistentin gehört auch die Organisation und Ausführung pastoraler Projekte.