Dallau. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wurden auf der Bundesstraße 27 zwischen Dallau und Neckarburken auf einer Länge von insgesamt rund 1,6 Kilometer Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn vorgenommen. Die Fahrbahn wird zum vorgesehenen Bauende am heutigen Samstag termingerecht fertiggestellt. Allerdings muss noch der Gehweg in Dallau erstellt werden. Diese Arbeiten müssen aufgrund der Witterung und zusätzlicher Arbeiten nachträglich ausgeführt werden.

Daher gilt ab Montag, 5. Dezember, folgende Verkehrsführung: Die Strecke zwischen Kreuzung und Tankstelle in Fahrtrichtung Buchen sowie die Ortsdurchfahrt von Neckarburken sind frei befahrbar. Die Strecke zwischen Kreuzung in Dallau und Autohaus Pfaff ist weiterhin nur als Einbahnstraße in Richtung Mosbach bis Samstag, 17. Dezember, befahrbar. Der Verkehr wird über den gesamten Zeitraum als Einbahnverkehr von Buchen kommend nach Mosbach geführt. Die Gegenrichtung wird über Mosbach - Sulzbach - Dallau zur B 27 geführt. In Richtung Buchen ist die Fahrt zwischen Neckarburken und Dallau nicht möglich.

Die Gesamtkosten von 1,8 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland. Für die unvermeidbaren Belastungen und Behinderungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Info: Weitere Informationen zu Straßenbaustellen finden sich unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.bmvi.de (Rubrik Baustellen-Infosystem) und www.baustellen-bw.de.