Haßmersheim. (jse) Mit dem Glockenschlag "In Gottes Namen"eröffnete Walter Zimmermann, Vorsitzender des Schiffervereins "Germania" Haßmersheim, am Sonntag den 59. Schiffertag mit Teilnehmern aus der Bundesrepublik und der Schweiz. Besondere Grüße von Walter Zimmermann gingen an Haßmersheims Bürgermeister Marcus Dietrich, an die Referenten Klaus Michels (Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest Mainz) und Jörg Huber (Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg) sowie an Michael Hönig (Leiter der Wasserschutzpolizei Heilbronn), Kreisrat Karlheinz Graner sowie an den Vorstand des Schiffertages mit Vorsitzendem Wolfgang Hohm. Zimmermann freute sich über die zahlreichen Teilnehmer und begrüßte gerne auch die Kameraden der Schiffervereine Basel-Kleinhüningen, Minden, Köln, Boppard, Nackenheim, Mittelmain/Karlstadt, Speyer, Neckargemünd, Eberbach und Neckargerach sowie der beiden St. Nikolausschiffervereine Hirschorn und Haßmersheim.

Auch Bürgermeister Dietrich zeigte sich erfreut über die vielen Gäste und gab sich stolz auf den ortsansässigen Schifferverein und dessen rührige Mitglieder. Kreisrat Graner versicherte den Vereinen, dass der Neckar-Odenwald-Kreis "voll und ganz" hinter der Binnenschifffahrt steht.

Klaus Michels informierte detailliert über "Instandsetzung und Ausbauvorhaben am Neckar" und unterstrich, dass es zur Ertüchtigung der Neckarschifffahrt zwischen Mannheim und Heilbronn mit einer Verlängerung der Schleusen noch nicht getan sei. Zusätzliche Maßnahmen seien erforderlich, um sowohl die Häfen als auch die Verkehrswege für 135-Meter-Schiffe anzupassen. Die Vorhäfen müssten verändert werden, mindestens fünf Wendestellen würden ebenso benötigt wie weitere verkehrsregelnde Maßnahmen.

Michels sprach alle vom Umbau betroffenen Häfen zwischen Mannheim und Heilbronn an, berichtete u. a. von Maßnahmen in Feudenheim, und die Kameraden des Schiffervereins Neckargemünd wurden hellhörig, als er Details zum Ausbau der Schleuse in Neckargemünd mitteilte. Er berichtete vom Ersatz des Tores der linken Kammer, welche bis Ende 2013 erfolgt sein soll. In Gundelsheim stehe der Ersatz des Tores der linken Kammer, die Verlängerung der rechten Kammer, der Bau einer Wendestelle und einer Fischaufstiegsanlage an.

Michels erwähnte auch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen und kam dabei hauptsächlich auf den Neubau von Fischtreppen , die nach Verlängerung der Schleusen neuen Lebensraum für die Fische bieten sollen, zu sprechen. Weiteres Thema war die Grundinstandsetzung von Wehren beziehungsweise Neubau von Wehren und Hochwassersperrtoren. Hier informierte er, dass die Hochwassersperrtore in Ladenburg erneuert werden sollen und zudem die Wehre in Wieblingen, Neckarsulm, Horkheim, Beihingen und Untertürkheim. Auch beim Wehrsteg in Neckarzimmern stehe eine Erneuerung an.

Jörg Huber vom Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg betonte die Notwendigkeit des Umbaus, um den Neckar auch für 135-m-Schiffe zugänglich zu machen und verwies auf einen Zuwachs im Bereich der Schifffahrtsabgaben auf dem Neckar: ungefähr 3 828 000 Tonnen, wurden 2012 zwischen Mannheim und Heilbronn auf dem Neckar transportiert. Dies sei eine Steigerung von ca. 202 000 Tonnen, doch seien knapp 100 Schiffe weniger unterwegs gewesen als noch 2011. Der Neckar sei nur zu 70 % ausgelastet. Hubers Fazit: Mit dem Ausbau der Schleusen hat der Neckar Potenzial, das es auszuschöpfen gelte. Dafür müssten Ersatzinvestitionen und Modernisierungsmaßnahmen getätigt werden, man habe es mit einem "Projekt für Generationen" zu tun.

Nach Ausführungen zur Reform der Schifffahrtsverwaltung von K. Michels ging man zum gemütlichen Teil über. Die Frauen hatten zuvor schon eine Stadtführung mit Weinprobe in Gundelsheim genossen. Der nächste Schiffertag findet am 18. Mai 2014 in Basel statt.