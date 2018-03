Schefflenz. (stk/pm) Die Nachricht erreichte Rainer Houck, Bürgermeister von Schefflenz, und die Kämmerin der Gemeinde im Auto. Für den Umbau der Schefflenztalschule am Standort Schefflenz erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 293.000 Euro aus Mitteln eines Landesförderprogramms. 389.000 Euro soll der Umbau insgesamt kosten. Die Gemeinde Schefflenz muss so noch 25 Prozent der Kosten tragen. "Die Fördersumme ist ein Grund zur Freude", sagte Rainer Houck auf Nachfrage der RNZ.

Der Schulhausbau in Baden-Württemberg wird 2013 mit 69,1 Millionen Euro aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs für insgesamt 63 Projekte an allen Schularten gefördert. Dazu kommen rund 10,2 Millionen Euro für 35 Bauprojekte von Ganztagsschulen - aus diesem Topf fließt Geld nach Schefflenz. "Wir unterstützen die Kommunen bei ihren Baumaßnahmen für die Schulen, damit die Schulhäuser im Land den Anforderungen für einen guten und zeitgemäßen Unterricht entsprechen", erklärte Kultusminister Andreas Stoch.

In Schefflenz sollen dringend notwendige Umbauarbeiten für den Ganztagesbetrieb angegangen werden. "Es soll eine Erweiterung innerhalb der baulichen Hülle geben", erläutert Rainer Houck. So soll zum Beispiel die alte Schulturnhalle (Houck: "Hier haben wir seit dem Bau der Schefflenzhalle eine Unternutzung.") in einen Aufenthaltsraum umgebaut werden. Eine Decke soll eingezogen und so auch der obere Stock nutzbar gemacht werden. Bisher probte in der Halle noch ab und an das Musikkorps, das soll jetzt aber in einen neuen Musiksaal ausweichen können. Außerdem soll das Lehrerzimmer vergrößert werden. Hinzu kommt auch noch ein Klassenraum, "der auch gebraucht wird", meint Houck. "Im Moment gibt es keine Reserveräume." Der Raumsituation soll nun mit dem großen Umbau abgeholfen werden.

Ob der allerdings tatsächlich kommt, darüber muss erst noch der Schefflenzer Gemeinderat entscheiden - auch vor dem Hintergrund der veränderten Rahmenbedingungen in der Schullandschaft Baden-Württembergs.

"Voraussetzung für die Genehmigung eines Baukostenzuschusses für Ganztagsschulen ist ein Ganztagsbetrieb an mindestens drei Tagen mit sieben Zeitstunden", heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Förderfähig seien die zusätzlich erforderlichen Räume und Flächen für den Essens-, Betreuungs-, Freizeit- und Lehrerbereich. Nicht förderfähig sind beispielsweise Ausstattungen, Turnhallen und Gymnastikräume. Der Zuschuss beläuft sich in der Regel auf rund 33 Prozent des zuschussfähigen Bauaufwands. Umso größer ist die Freude, dass man in Schefflenz den zweithöchsten Fördersatz im Vergleich zu anderen Projekten erhält.

Auf Platz eins liegt eine weitere Schule aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: Für den Neubau der Realschule Osterburken gibt es 1,19 Millionen Euro aus dem Schulhausbauförderprogramm - das sind gar 82 Prozent der Investitionssumme.