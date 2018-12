Wie der Dorfplatz in Kälbertshausen gestaltet werden soll, darüber berieten sich die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen in der jüngsten Sitzung des Gremiums. Archiv-Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Zwei "Baustellen" beschäftigen seit geraumer Zeit die Gemeinderäte in Hüffenhardt: Erstens der Kindergartenneubau und zweitens die Anlage eines Dorfplatzes in Kälbertshausen. Und auch in der jüngsten Sitzung am Mittwoch standen diese Vorhaben auf der Tagesordnung.

Beim Großprojekt Nimmer eins, dem Neubau der Tageseinrichtung für Kinder, standen Vergaben an: Die Gipser- und Trockenarbeiten wurden an die Firma Jahn aus Asbach (Außenputz: 32 809 Euro; Akustikdecke: 31 707 Euro) und an die Firma Schnabel aus Mosbach (Trockenbau: 54 953 Euro) vergeben. "Erfreulich ist auch hier, dass wir unter der Kostenberechnung liegen", berichtete Hauptamtsleiterin Daniela Fehrenbach.

Eine Punktlandung hingegen ist das Angebot, das Schulleiterin Barbara Rünz für die Beschaffung neuer Schulmöbel eingeholt hat. 5000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant, 4980 Euro sollen die vier Einzelarbeitstische, 14 Doppelarbeitstische, 32 Stühle, sechs Hocker und drei Regale kosten, die die Schule für den jahrgangsübergreifenden Unterricht benötigt.

Beim Großprojekt Nummer zwei, dem Dorfplatz in Kälbertshausen, befindet man sich in der finalen Planungsphase. Bruno Kuk vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IfK) Mosbach stellte dem Gremium und den Zuhörern die abschließende Planung vor. "Die Gestaltung des Dorfplatzes war ja schon oft Thema im Gemeinderat und auch im Bürgergespräch, ich hoffe auf eine Einigung", sagte Bürgermeister Walter Neff zu Beginn. Der neue Ortsmittelpunkt in Kälbertshausen ist in drei Abschnitten zu sehen: dem oberen Platz mit dem Backhäuschen, durch eine weitläufige Treppe verbunden mit dem Hauptplatz. In dessen hinterem Teil soll auf der Mauer der alten Stallscheuer eine Überdachung errichtet werden, die auf drei Seiten verglast ist und auch die Möglichkeit bietet, die Überdachung mittels Zeltkonstruktion zu verlängern.

Beim Bürgergespräch hatten die Kälbertshäuser angeregt, auch eine Lagermöglichkeit für Tische und Bänke zu schaffen. Kuk und seine Kollegen nahmen die Anregung auf und planten einen Anbau am historischen WC-Häuschen. Der sei allerdings nicht im Kostenrahmen (285 000 Euro) enthalten und somit "etwas für die Eigenleister", betonte Kuk.

Für den strittigen unteren Teil - ein Kneippbecken ließ sich wegen mangelnder Frischwasserzufuhr nicht bewerkstelligen, ein Spielgerät würde dem nahe gelegenen Spielplatz Konkurrenz machen - haben IfK und Verwaltung "viele Anregungen durchgeforstet". Das Ergebnis: Ein Sitz- und Ruhebereich, geprägt von einer Holzpergola mit einer Grillstelle. Diese soll allerdings nicht das private Grillen im Garten ersetzen, sondern nur für Vereine oder kleine Gruppen und nur nach Absprache mit der Gemeinde benutzt werden können.

Dass der direkte Anlieger mit der Grillstellen-Idee nicht einverstanden ist, konnte Bürgermeister Walter Neff nachvollziehen und versprach: "wenn sich in der Nutzung zeigt, dass man eine zeitliche Begrenzung dafür erlassen muss, dann habe ich damit kein Problem."

Auch das Thema Eigenleistungen wurde nochmals angesprochen. "Ich bin guten Mutes. Dieser Dorfplatz ist ja auch nicht nur für Kälbertshausen, sondern für ganz Hüffenhardt", bekräftigte Ortsvorsteher Erhard Geörg. Bei vier Enthaltungen stimmten die Räte dem Konzept von Bruno Kuk abschließend zu.

Zustimmung gab es auch für die Ausweisung zweier neuer Standorte für Windkraftanlagen. Jürgen Glaser, ebenfalls vom IfK, stellte die neuen Kriterien und die neuen Flächen vor. Man habe den Abstand zu Siedlungen im Außenbereich und zum Ortsrand auf 500 bzw. 1000 Meter erhöht, und die Flächen für die Rohstoffgewinnung stehen nun doch für Windkraftanlagen zur Verfügung. "Potenziale gibt es nur im Wald, südöstlich von Kälbertshausen und nordöstlich von Hüffenhardt", so Glaser. Ein Gesamtpotenzial von 405 ha machen die Experten aus, sie schlagen Konzentrationsflächen von 97 ha vor. Maximal vier bis fünf Windräder könnten hier stehen - wenn überhaupt ein Investor auf die Stelle aufmerksam werde, denn in 140 Metern Höhe gebe es maximal 5,5 bis 5,75 m/s Wind. Glaser: "Das ist schon eine Grenzertragsfläche."

Dass man etwas tun müsse, daran ließ der IfK-Ingenieur keinen Zweifel: "Wenn es keine Ausweisung gibt, kann im Prinzip jeder im Außenbereich eine Windkraftanlage bauen." Dem Rat ihres Kollegen Erhard Geörg ("Wir sollten Flächen ausweisen, damit es keinen Wildwuchs gibt.") folgten die Gemeinderäte dann auch.