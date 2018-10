Von Martin Herrmann

Mosbach/Heilbronn. Sonnenschein, ein paar Wolken und ein "laues Lüftchen" - bei besten äußeren Bedingungen waren gestern rund 50.000 Menschen mit Rädern, Rollern, Inline Skates, zu Fuß und im Rollstuhl auf der für den Autoverkehr gesperrten B27 zwischen Mosbach und Heilbronn unterwegs. "Natürlich Mobil - AOK-Radsonntag 2014" war ein Zweirad-Fest der Spitzenklasse. In allen Städten und Dörfern entlang der Strecke verwöhnten Vereine die Teilnehmer mit kulinarischen Leckerbissen, und Live-Musik sorgte für Stimmung.

Am "Prominentenstart" auf dem Mosbacher Marktplatz nahmen die Bundestagsabgeordnete Dr. Dorothee Schlegel, Oberbürgermeister Michael Jann und AOK-Geschäftsführer Stefan Strobel teil. Während Mosbachs OB die "ausgezeichnete Touristikwerbung dieses Aktionstags für die wunderschönen Radwege der Region" hervorhob, betonte AOK-Chef Strobel die positive Wirkung des Radfahrens für das Herz-Kreislauf-System. "Die AOK bietet in Kooperation mit Vereinen rund 50 Rad- und Mountainbiketreffs in der Region. Mit diesem Aktionstag wollen wir die Menschen animieren, regelmäßig Sport zu treiben und sich aktiv für die Gesundheit zu bewegen", sagte Strobel. MdB Schlegel fügte an, dass "Natürlich mobil" Menschen aller Altersgruppen begeistere. Jann und Strobel waren sich einig, dass die Teilnehmerzahl mit etwa 50.000 Personen einen neuen Rekord darstelle.

Das Natürlich-mobil-Fest auf dem Marktplatz bot ein Programm aus Livemusik, Radel- und Gesundheitstipps sowie Gewinnspielen. Das Orchester der Zwingenberger Festspiele und die Rockbank Plug'n'play boten ein musikalisches Kontrastprogramm, und die Zuhörer waren begeistert. Die Informationsstände von AOK und Touristikgemeinschaft Odenwald waren ständig von Interessenten belagert. Die Info-Broschüren der TGO über die Radwege der Region fanden reißenden Absatz. Eine besondere Attraktion für den Rad-Tourismus der Region ist der Neo-Bus. Das Freizeitverkehrsangebot ermöglicht den kostengünstigen Transport von Rädern und Fahrern zwischen Michelstadt, Amorbach und Mosbach.

Auch kulturell hatte der Aktionstag viel zu bieten. In vielen Städten waren die örtlichen Museen geöffnet. Die Verantwortlichen der Veranstaltungspartner Neckar-Odenwald-Kreis, Stadt Mosbach, Stadt- und Landkreis Heilbronn sowie AOK waren sich bei der Beurteilung der 17. Auflage von "Natürlich mobil" einig: "hervorragend gelungen".

Für viele Radler war es ein besonderer Spaß, über rote Ampeln zu rollen und uneingeschränkte Vorfahrt zu genießen. Auf dem Mosbacher Kreuz kam es zeitweise zu regelrechten Drahtesel-Staus. AOK-Mitarbeiter verteilten dort mehr als vier Tonnen eisgekühlter Äpfel, was einer Menge von über 30.000 Stück entspricht.

In Mosbach, in Gundelsheim, beim Waldfest in Offenau, und beim Brückenfest in Bad Wimpfen hatte die Gastronomie Hochbetrieb. Der größte Rad- und Inline-Aktionstag Baden-Württembergs begeisterte die Teilnehmer.

