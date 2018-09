Von Danny Galm

Mosbach. Wer eine Reise unternimmt, hat viel zu berichten. Das gilt für den Mosbacher Marlon Weinert und seine Freunde Jonas Ott, Sebastian Seibold und Bastian Faust ganz besonders. Das Quartett machte sich dieser Tage auf nach Serbien, um dort freiwillig, direkt, schnell und vor allen Dingen ohne große bürokratische Hindernisse in einem Flüchtlingscamp zu helfen. Ein vorab in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlichter Spendenaufruf fand ein gewaltiges Echo und so kamen innerhalb kürzester Zeit etliche Hilfsgüter, vor allen Dingen wärmende Kleidung, Babysachen, unzählige Socken, Zelte, Decken und Geldspenden, zusammen. Ein mit den Hilfsgütern voll bepacktes Auto samt Anhänger, sowie 4500 Euro Spendengelder gingen so auf die rund 1100 km lange Reise an den Brennpunkt der aktuellen Flüchtlingskrise, in Richtung Balkan.

Die erste Station der Gruppe aus Mosbach war nach zehnstündiger Nachtfahrt Opatovac in Kroatien. Die Lage im dortigen Transit-Flüchtlingscamp mit rund 5000 Menschen stellte sich vergleichsweise ruhig dar, das Camp fand man fast leer vor. Von anderen Helfern vor Ort war in Erfahrung zu bringen, dass die Lage in Prešovo (Südserbien, Grenze zu Mazedonien) deutlich dringlicher sei. Und so zogen die vier jungen Männer weiter nach Preševo. Dorthin zu gelangen, gestaltet sich allerdings schwieriger als vermutet. Am Grenzübergang wurden viele Helfer zurückgewiesen. Doch der Trupp aus Mosbach hatte Glück, traf auf einen Zöllner, der 20 Jahre in Deutschland gelebt hatte - und den Hilfstransport passieren ließ. Nachdem eine nächtliche Reifenpanne unweit von Belgrad überstanden war, erreichte man am frühen Morgen Preševo.

An einer Registrierungsstelle, an der sich die ankommenden Flüchtlinge Papiere ausstellen lassen müssen, bevor sie durch Serbien reisen dürfen, begann dann die eigentliche Hilfsarbeit für die weitgereisten Freiwilligen. In den langen Warteschlangen dort gibt es weder Toiletten, Sitzgelegenheiten noch Essen oder Trinken. Neben den nichtstaatlichen Hilfsorganisationen kümmern sich Freiwillige, die aus ganz Europa anreisen und sich selbst organisieren - koordiniert über die Intereuropean Human Aid Organisation (IHA) - um die Flüchtlinge. Tagelang liefen Marlon Weinert und Co. also in Preševo die Warteschlange auf und ab, verteilten Lebensmittel, Tee und Decken an die Wartenden, redeten, trösteten, munterten auf. Vieles hatten sie direkt vor Ort mit den mitgebrachten Spendengeldern gekauft, wie etwa Bettdecken für ein spontan eingerichtetes "Krankenhaus", wo sich nun Frauen mit Kindern in einem Raum mit Betten zurückziehen können.

Weinert und seine Freunde führten viele Gespräche mit den Flüchtlingen, hörten sich deren Geschichten an. Nach knapp einer Woche traten die Vier wieder den weiten Rückweg an. Aus den Spenden im Gepäck war eine Vielzahl an prägenden Eindrücken und Erlebnissen geworden. Festgehalten in einem ausführlichen Reisebericht, der mit vielen weiteren Bildern und Links unter dem gesondert genannten Link zu finden ist.