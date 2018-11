Obrigheim/Neckarelz. (ub) Auf zwei Rädern war es ein Balanceakt. Er begann rund einen Kilometer nach dem Abzweig des Radweges Obrigheim-Sinsheim am Beginn des Kirstetter Tals, wenige Hundert Meter nach den Hochwasserrückhaltbecken. Ganz frisch ist die Mischung aus grobem und sehr feinem Schotter, der hier auf dem Feldweg aufgebracht wurde, weich und deshalb für Radfahrer eine echte Herausforderung. Doch dieser Zustand ist ein vorübergehender. Der Schotterbelag wird noch verdichtet - mit Gefälle, so dass das Wasser ablaufen kann. Am 1. Mai, versicherte Obrigheims Ortsbaumeister Peter Martin, ist alles "top für die Radfahrer."

In die Baustelle gerieten am Dienstagnachmittag einige passionierte Radler, die dieses Teilstück gezielt unter die Lupe nehmen wollten, weil der ursprüngliche Zustand mit großen Schlaglöchern und ausgewaschenen Rinnen für zügige Radfahrten doch zu wünschen übrig ließ. Auf Einladung des grünen Kreisverbands und des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) war der Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel (Bündnis 90/Die Grünen) in den Neckar-Odenwald-Kreis gekommen. Am Bahnhof Neckarelz nahm ihn eine zehnköpfige Drahteseldelegation in Empfang, zu der neben den grünen Kreispolitikern Simone Heitz und Hans-Detlef Ott die hiesigen Vertreter des ADFC zählten. Der überzeugte Pedalist Gastel kam per Bahn mit eigenem Velo, Interesse an den hiesigen Verhältnissen für die Radfahrer und Informationen zur aktuellen (Rad)verkehrspolitik. Im Radkonvoi ging es über den Neckar nach Obrigheim zur Testfahrt im Kirstetter Tal.

Die Aufregung über die zufällige Baustelle war groß, wusste doch niemand, ob dies nun das endgültige Ergebnis einer Reparatur sein sollte. Im Amtsblatt, so Martin, habe man allerdings die Sanierung von Feldwegen auf Obrigheimer Gemarkung angekündigt. Mit dem Termin der Grünen habe sie nichts zu tun. "Das war dran, weil der Zustand schlecht war." Hans-Detlev Ott ist das etwa 1500 Meter lange Teilstück schon seit Jahren ein Dorn im Auge, gehört die Strecke von seinem Wohnort Aglasterhausen zum Arbeitsplatz in Mosbach doch zu den von ihm täglich benutzten Radstrecken. Das Angebot des Parteikollegen aus Filderstadt über einen Besuch im NOK hatte der Kreisvorsitzende darum gern angenommen. Auf den lokalpraktischen Teil im Kirstetter Tal folgten die (bundes)politischen Betrachtungen im Neckarelzer Gasthof "Eisenbahn".

Hier skizzierte Gastel die bundesverkehrspolitische Situation aus der Sicht seiner Fraktion. Er ging dabei auf die nach grüner Ansicht verfehlte Investitionspolitik ein, die Neu- und Ausbau von Straßen favorisiere und den Erhalt zu wenig im Blick habe. Die Themen Bahnreform und Fernbusse riss er an, um am Schluss die Lage des Radverkehrs zu betrachten. "Es tut sich was", wollte Gastel baden-württembergische (und auch bundesdeutsche) Radpolitik nicht schwarz malen. Gleichwohl stellte der bahnpolitische Sprecher der Grünen Handlungsbedarf fest und zwar in punkto Verkehrssicherheit, Mittel für Radwegeneubau, Radschnellwege, Fahrradparkplätze und -mitnahme in allen Zügen. "Der Radverkehr muss ein eigenständiges Verkehrsthema werden und seinen Charakter als Anhängsel an der Straßenplanung verlieren", ist sein Ansatz auf Bundesebene. Radverkehrsförderung aber obliege überwiegend den Kommunen.

Auch wenn die Gemeinde Obrigheim im Kirstetter Tal ihre Hausaufgaben gerade macht, es bleibt viel zu tun. Das zeigten die Daten des ADFC-Fahrradklimatests, die Randolf Oggel und Walter Heidemann aufbereitet hatten. Von den baden-württembergischen Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern belege Mosbach nur den viertletzten von 39 Plätzen. E-Bike-Tourenbegleiter Ludwig Jost hatte eine Liste mitgebracht, die "Schwachstellen auf Radwegen" im Raum Mosbach konkret benennt. Er ist guten Mutes, dass sie behoben werden, denn er habe diesbezüglich positive Erfahrungen mit der Stadt gemacht.