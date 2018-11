Waldkatzenbach. (hof) Draußen donnerte und blitzte es gewaltig, drinnen störte man sich kaum daran: Für einen heißen Tanz in den Mai sorgte der VfR Waldkatzenbach - bereits zum zehnten Mal - mit der "SWR 3 Dance Night" am Katzenbuckel. Überaus zahlreiche feierten die Gäste feierten in der Walpurgisnacht unter dem Motto "mehr Hits, mehr Kicks" ausgelassen bis weit in den 1. Mai hinein.

Um 3 Uhr in der Früh' war gemäß Jugendschutzrichtlinien im Neckar-Odenwald-Kreis Schluss mit Ausschank. Davor hatte sich das Partyvolk auch vom Unwetter mit Blitz, Starkregen und Hagel nicht vom Feiern abhalten lassen.

Mit Liveschaltungen in den "Wilden SWR-Süden" konnten auch wieder die Radiohörer an der Stimmung im Hohen Odenwald teilhaben. Verschiedene Spiele, Verlosungen und Aktionen der SWR-Crew taten ihr Übriges, um für gute Laune auf dem Winterhauch zu sorgen.

Ein Veranstaltungshöhepunkt war das "Meet and Greet" der Gewinner einer Verlosungsaktion mit DJ Torsten Buschmann. Ulrich Schaffer aus Waldbrunn und Madeleine Schell aus Mudau durften beim Tanz in den Mai den SWR-Musikmann kennenlernen und ihm über die Schulter schauen.