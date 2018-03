Mosbach/Hüffenhardt. (lu) Der Arzneimittel-Abgabeautomat in Hüffenhardt beschäftigt weiter das Mosbacher Landgericht. Zu den bisher insgesamt fünf einstweiligen Verfügungsverfahren gegen den Betrieb des Automaten der Internetapotheke DocMorris kam nun ein weiteres hinzu.

Dieses Mal richtet sich die Klage nicht gegen DocMorris direkt, sondern gegen das Tochterunternehmen Tanimis, das die Räumlichkeiten in Hüffenhardt angemietet hat und diese der niederländischen Versandapotheke samt Abgabeautomat, dem Arzneimittellager, aus dem sich der Automat bedient, und Videoterminal zur Verfügung stellt. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg will das verbieten lassen.

Vor der Zivilkammer 3 des Mosbacher Landgerichts ging es gestern Vormittag zunächst um die Klärung juristischer Feinheiten. Ihre Entscheidung will Richterin Karin Hark in knapp drei Wochen, am 26. Juli, verkünden. Doch ganz gleich, wie diese ausfällt: Am derzeitigen Status wird sich vorerst nichts ändern. Nach den bereits von der Kammer für Handelssachen erlassenen einstweiligen Verfügungen dürfen bis auf Weiteres keine Medikamente über den Hüffenhardter Automaten verkauft werden.

Ein Ende des Tauziehens um den ersten Arzneimittel-Abgabeautomaten Deutschlands ist weder nach dem gestrigen Gerichtstermin, noch nach der Urteilsverkündung absehbar. DocMorris will den Betrieb auf jeden Fall durchsetzen, während der Landesapothekerverband und Apotheker aus der Region, die darin einen Wettbewerbsverstoß sehen, weiter juristisch dagegen vorgehen.