Am Samstag und Sonntag ruht in der Ortsdurchfahrt Dallau auch in Richtung Mosbach der Verkehr. Der Neuaufbau der Fahrbahnschichten und -decken macht eine Vollsperrung notwendig. Foto: Heiko Schattauer

Von Christian Beck

Dallau/Neckarburken. Am Anfang sorgte sie für Chaos, mittlerweile nur noch für Unzufriedenheit: die Baustelle zwischen Dallau und Neckarburken. Denn wer von Mosbach in Richtung Buchen unterwegs ist, muss eine weitläufige Umleitung in Kauf nehmen. Am kommenden Wochenende ist die Dallauer Ortsdurchfahrt komplett (also auch in Fahrtrichtung Mosbach) gesperrt - eine Woche später, als zunächst vorgesehen. Kann die Baumaßnahme nun noch wie geplant am 3. Dezember fertiggestellt werden? Die RNZ fragte bei Bauleiter Hans-Jürgen Pittner nach.

Die wichtigste Nachricht gleich zu Beginn: "Der Termin zur Fertigstellung soll gehalten werden", berichtet Pittner. Aktuell sehe es diesbezüglich gut aus. Auch die kalten Temperaturen der letzten Tage hätten dem Baufortschritt nicht geschadet. Als Grund für die verschobene Vollsperrung gibt der Bauleiter tiefer gehende Schadstellen im Fahrbahnuntergrund an: In einem Bereich (unweit des Rathauses) habe Wasser den Einbau einer zusätzlichen Drainage nötig gemacht. Dies sorge für geringe Mehrkosten. Die Gesamtmaßnahme kostet 1,8 Millionen Euro.

Ausschlaggebend für die Vollsperrung am Wochenende sind die Arbeiten zwischen der Kreuzung in Dallau und dem Autohaus Pfaff am Ortsende. Am Samstag wird dort die so genannte Binderschicht eingebaut - sie verbindet die Tragschicht mit der Deckschicht, dem Fahrbahnbelag. Dieser wird dann am Sonntag aufgebracht. Um dies zu ermöglichen, wird aktuell die Tragschicht vorbereitet. "Die Bordsteine sind auch schon gesetzt", berichtet Pittner.

Rund um die halbseitige Sperrung sowie die Umleitung hat sich das anfängliche Verkehrschaos mittlerweile weitgehend geordnet. Viele Autofahrer sind aber nach wie vor unzufrieden - so beispielsweise viele Pflegekräfte, die rund um Dallau im Einsatz sind. "Vor allem, dass man von Dallau nicht mehr direkt nach Auerbach fahren kann, ist für uns schlimm", findet Ute Steinbrich. Die stellvertretende Pflegedienstleiterin der Caritas-Sozialstation Mosbach berichtet, dass viele Schwestern Umwege in Kauf nehmen müssen, die reichlich Zeit kosten. "Einige Patienten müssen deshalb länger auf uns warten", erklärt sie weiter. Dies sei jedoch schwierig, schließlich bräuchten manche Patienten zu einer bestimmten Zeit ihre Medikamente, beispielsweise Insulinspritzen.

Ute Steinbrich ist deshalb der Meinung, dass die Ortsdurchfahrt Dallau in Richtung Buchen auch für Pflegedienste befahrbar sein sollte - so wie es mit Hilfe angeforderter Ampeln für Linienbusse möglich ist. Bauleiter Pittner versteht die Probleme der Pflegedienste, sieht in diesem Vorschlag jedoch Probleme: Denn jedes Fahrzeug, das dort in Fahrtrichtung Buchen unterwegs ist, halte den Verkehr aus der Gegenrichtung auf. Und dieser solle möglichst ungehindert fließen. "Wir möchten daher von der Schaltung so wenig Gebrauch wie möglich machen", erklärt Pittner. Im Fall der Pflegedienste will er sich mit den Verkehrsbehörden abstimmen, schränkt jedoch ein: "Das hängt von der Zahl der Autos ab."

Nicht besonders glücklich über die Verkehrssituation ist auch nach wie vor Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach: Denn die Rettungskräfte können die Ampelschaltung zwar nutzen, allerdings müssen sie zur Ampel vorfahren, aussteigen, den Code eingeben und warten, bis der Verkehr abgeflossen ist. Eine Fernsteuerung, die von der Leitstelle aus bedient würde, könnte im Notfall viel Zeit sparen - ob dies technisch lösbar ist, werde laut Blaschek gerade geklärt. Was noch hinzukommt: "Richtig Probleme bereiten uns die Autofahrer, die sich nicht an die Absperrungen halten. Unsere Fahrer stehen regelmäßig am Ortseingang in Dallau im Rückstau", berichtet der DRK-Kreisgeschäftsführer.

Und auch die Vollsperrung am kommenden Wochenende bereitet den Rettungskräften Sorgen: Mit der Gemeinde und der Baufirma sei vereinbart worden, dass über den Roten Brunnenweg in Neckarburken entlang der Bahngleise nach Dallau gefahren werden könne. "Wir haben Sorge, dass die Bevölkerung versuchen wird, auf diesem Weg - von Dallau kommend - schneller nach Mosbach zu gelangen", erklärt Blaschek. Die Straße sei für Gegenverkehr jedoch nicht ausgelegt, sodass jedes entgegenkommende Fahrzeug zu einer zeitlichen Verzögerung führen werde. "Ich habe daher bei der Gemeinde und bei der Polizei für dieses Wochenende um verstärkte Kontrollen dieses Abschnitts gebeten, appelliere aber insbesondere an die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer", so Blaschek.