Von Christian Beck

Haßmersheim. Mit einem sanften Ruck setzt sich das Gefährt in Bewegung, sogleich erklingt das klassische Rattern der Metallketten. Über 50 Menschen drängen sich um einen Roller, ein Motorrad und drei Autos, es ist eng. Doch keiner will am Ufer warten, denn es ist die letzte Fahrt: Am Mittwochabend hat die Haßmersheimer Fähre zum letzten Mal den Neckar überquert. Und Hunderte Menschen waren gekommen, um sich von "ihrem Fährle" zu verabschieden.

So viele Haßmersheimer sind sonst nur zur Kerwe auf dem Neckarvorland: Bei weitem nicht jeder hat auf der Fähre Platz gefunden, Dutzende stehen deshalb am Ufer, viele von ihnen haben Fotoapparate und Videokameras dabei. Doch im Gegensatz zur Kerwe ist die Stimmung alles andere als ausgelassen - in vielen Gesichtern spiegelt sich Wehmut. An zwei Posten finden sich zudem Plakate mit der Aufschrift "Schande!" - viele Einwohner der Schiffergemeinde verabschieden sich nur äußerst ungern von ihrer Fähre.

Zu ihnen gehört selbstverständlich auch Fährmann Bernd Raudenbusch. "Ich bin schon ein wenig durcheinander", gesteht er, als er das Haßmersheimer Ufer zum letzten Mal angesteuert hat. Währenddessen werden bereits Baken aufgestellt, dass keine weiteren Fahrzeuge mehr auf die Fähre gelangen. "Man weiß es ja schon lange, aber wenn es dann wirklich soweit ist, kommt Wehmut auf. Es geht eine Ära zu Ende", erklärt Raudenbusch.

Der Rentner hätte seine Arbeit als Fährmann gerne noch weiter gemacht, doch eine ganze Reihe von Argumenten spricht dagegen. Den Hauptgrund hat er direkt vor Augen - den Neckarsteg. Sobald dieser fertig ist, muss der Betrieb der Fähre eingestellt werden, so steht es in den Verträgen. Denn der Fußgängerüberweg wurde teilweise mit Geldern des Bundes finanziert. Und diese Mittel wurden nur gewährt, wenn keine zweite Möglichkeit besteht, um den Neckar an gleicher Stelle zu überqueren. Hinzu kommt noch das Fährzeugnis, das am 17. Oktober erloschen wäre - eine Komplettrevision der 1948 gebauten Fähre wäre nötig gewesen, was hohe Kosten mit sich gebracht hätte. Und schließlich hätten auch neue Fährleute ausgebildet werden müssen.

Doch diese Argumente sind den Haßmersheimern am Mittwochabend egal, der Fährmann trauert und die Gemeinde mit ihm. Doch dann erklingt noch einmal die Glocke, Fährmann Raudenbusch blickt wieder etwas versöhnlicher. Denn auf die letzte Fahrt folgt die allerletzte. Am anderen Ufer ergreift Bürgermeister Michael Salomo schließlich kurz das Wort, er spricht von einem ehrwürdigen Tag: "Lassen Sie sich noch einmal den Neckarwind um die Nase wehen. Passen Sie ganz genau auf, denn heute schreiben Sie mit uns Geschichte." Und noch einmal aktiviert der Fährmann den Elektromotor und lässt sein Gefährt ganz langsam durch das Wasser gleiten. Auf der B 27 vorbeifahrende Autos hupen, ein Zug gibt Signal. Es entsteht der Eindruck, als wollten sie der scheidenden Haßmersheimer Institution noch ein letztes Mal die Ehre erweisen.

Wieder am Ufer angelangt, fragen einige Fährgäste nach einer weitern Fahrt, Raudenbusch wehrt ab. Statt dessen wird der Färhmann von vielen gedrückt und darf schließlich Autogramme geben. Es bleibt bei der letzten Fährenfahrt in Haßmersheim - seit 1330 hat dort ein solches Gefährt die Ufer des Neckars verbunden. Dass diese Tradition nun endet, findet auch Bürgermeister Salomo "sehr schade", als er zu Beginn seiner Amtszeit noch in Stuttgart lebte, hat er die Fähre fast täglich benutzt.

Doch was passiert nun mit der Fähre? Viele Stimmen fordern ihren Erhalt an Land, mehrere Konzepte stehen dafür im Raum. So wurde bei Museen angefragt, von deren Seite wurde aber kein Interesse signalisiert, erklärt Salomo. Ohnehin wünschen sich einige Haßmersheimer, dass die Fähre in den Schiffergemeinde bleibt, eine Bürgerinitiative hat sich mit dem Thema beschäftigt. Salomo möchte aber nicht, dass das Gefährt lediglich irgendwo herumsteht: "Ich möchte, dass Leben drauf ist."

Vor diesem Hintergrund gibt es auch Überlegungen, die Fähre beispielsweise als Biergarten zu nutzen. Hier stellt sich allerdings die Frage nach dem Standort - das Neckarvorland scheidet aufgrund der Hochwassergefahr aus. Aus diesem Grund ist die Haßmersheimer Bevölkerung heute Abend um 19.30 Uhr in die Sport- und Festhalle eingeladen. Dort soll diskutiert werden, was mit der Fähre geschehen soll.