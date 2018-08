Unschöne Aussichten: An den Wänden und in den Ecken des Treppenhauses hat schon so mancher hinterlassen, was er besser für sich behalten hätte. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (schat) Ein Treppenhaus ist in aller Regel eine rein zweckmäßige Einrichtung. Da erwartet man keine besondere Behaglichkeit oder übertriebenen Komfort. Schon gar nicht, wenn das Treppenhaus als Zu- und Abgang für ein Parkhaus dient. Das Cityparkhaus in Mosbach macht da keine Ausnahme. Beton und Stahl prägen auch hier das Bild, dem Zweck entsprechend. Die insgesamt zehn Etagen der Parkanlage in Fußweite zur Altstadt werden über zwei Treppenhäuser erschlossen.

Das stadtnähere davon präsentiert(e) sich dieser Tage in einem sehr unappetitlichen Zustand, zumindest wenn man in die obersten Parketagen musste. Schmierereien an den Wänden begleiten den Treppenhausnutzer von unten an, ab Stockwerk acht wurde bzw. wird es eklig. In den Ecken kleben undefinierbare Überreste - möglicherweise Erbrochenes, so genau will man das nicht erkunden. Ganz oben fand sich dann bis gestern der Gipfel der Geschmacklosigkeit - die Form gewordene Fortsetzung der Fäkalkommentare, die weiter unten die Wände zieren. Immerhin: Müll findet sich kaum, und das zweite Treppenhaus sieht deutlich besser aus, selbst in den Ecken.

Eigentümer des Cityparkhauses sind mehrere Mosbacher Geschäftsleute. "Es ist vertraglich geregelt, dass die Stadt die laufende Pflege übernimmt", erläutert Clemens Throm als einer der Geschäftsführer des Cityparkhauses auf Nachfrage der RNZ. Einmal wöchentlich sind die Männer des Bauhofs im Parkhaus, in regelmäßigen Abständen werden auch die Treppenhäuser gereinigt. Die genannten Überreste in den oberen Etagen scheinen allerdings schon älteren Datums zu sein. "Die kriegt man wohl nur mit dem Hochdruckreiniger weg", so ein städtischer Mitarbeiter, der gestern Nachmittag die Treppenhäuser säuberte. Aufgrund der anhaltend kalten Witterung sei eine solche Reinigungsaktion bislang noch nicht möglich gewesen.

Unabhängig von den jüngsten Beschwerden über den Zustand der Treppenhäuser gebe es einen Beschluss der Geschäftsführung, der vorsieht, dass die Zu- und Abgänge noch im Frühjahr von Grund auf gereinigt (mit Hochdruck und reichlich Wasser) und neu gestrichen werden. Ob sich die Anlage aber auf Dauer sauber halten lässt? "Es ist mitunter schon unglaublich, was hier hinterlassen wird", berichtet Throm aus unschöner Erfahrung und von reichlich Müll, leeren Flaschen oder auch versprühten Feuerlöschern. Mit fremdem, in diesem Fall öffentlich zugänglichem Eigentum werde eben leider nicht von allen pfleglich umgegangen. Nach dem Einsatz der Reinigungskräfte bieten sich auf dem Weg in die Stadt zumindest wieder etwas bessere Ansichten - Hochdruckreiniger und frische Farbe kommen ja erst noch.