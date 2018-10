Von Gerhard Layer

Mosbach. In Sachen Stadtsanierung gibt es Erfreuliches zu berichten: "Alles läuft besser als erwartet", meinte Oberbürgermeister Michael Jann bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch und spielte auf die vielen Anträge auf Zuschüsse an, die bei der Verwaltung von privaten Bauherren eingegangen sind. Wie berichtet, fand Mosbach mit dem Bereich "Innenstadt" Aufnahme in das Sanierungsprogramm des Landes und erhält somit einen Zuschuss von 2 Millionen Euro bei einem Förderrahmen von 3,33 Mio. Euro, so dass die Stadt rund 1,3 Mio. Euro für diese Attraktivitätssteigerung erbringen muss.

"Schon 17 Anträge in einem halben Jahr, das belegt, dass man wohl nur auf dieses Angebot zur Unterstützung von Modernisierungsmaßnahmen gewartet hat", erläuterte der sanierungserfahrene Stadtplaner Klaus Kühnel. Bei den derzeit günstigen Zinsen wollen die Investoren bald mit ihren Projekten beginnen und entsprechende Verträge abschließen. Dafür galt es nun, "außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen" von 618 000 Euro im Haushaltsplan einzustellen. Bei zwei Enthaltungen genehmigte das Gremium den Etatposten. Gedeckt wird er durch Einsparungen bei zwei Haushaltsstellen (Verschiebung des Baus der Waldhauerbrücke wegen ungeklärter Zuschusslage und "Ausstattung Pattberghalle", die erst 2013 erfolgen soll). Bereits mit Vergabeschluss Ende September wurden im Zuge von Ordnungsmaßnahmen im Bereich Gartenweg 910.000 Euro bereitgestellt.

Hat man hier noch in die Gemeindekasse zu greifen, so ist das Kapitel "Sanierung Eisenbahnstraße" abgeschlossen, und zwar erfolgreich, wie OB Jann betonte und mit dem Dank an alle Beteiligten verband. Dieser Dank galt auch Klaus Kühnel, der von einer "finanziellen Punktlandung" sprach. Und er sowie Jann machten auf einen "Rekord" aufmerksam: Abgeschlossen hat man genau im vom Landessanierungsprogramm vorgesehenen Bewilligungszeitraum von acht Jahren und bei einem Förderrahmen von 2,34 Mio. Euro Investitionen von 31,88 Mio. Euro (!) ausgelöst. Landesweit komme man im Durchschnitt auf eine Investitionssumme, die das Siebenfache des jeweiligen Rahmens beträgt, hier habe man nun den Faktor 13!

In einer reich bebilderten Broschüre ist die Geschichte der Maßnahme, "die aus ,Schmuddelecken' vorzeigbare Orte machte" (OB Jann), ausführlich dokumentiert. Klaus Kühnel erinnerte daran, dass man das Majolika-Gebäude habe erhalten wollen, doch sei die Bausubstanz des dem Verfall preisgegebenen Anwesens zu marode gewesen. Mit dem wieder komplett vermieteten "Majolika-Center" habe man ein "gut funktionierendes Einkaufszentrum" und mit dem die Postfiliale beherbergenden "Kopfbau" gar ein "städtebauliches Highlight" geschaffen.

Erntete Kühnel mit dieser Feststellung nicht nur Beifall, so unterstrich in der Aussprache auch Stadtrat Werner Baier (CDU), dass man nur so die Post in der Stadt habe halten können. Wie Baier freuten sich auch Friedolf Fehr für die Freien Wähler und Joachim Barzen für die Alternative Liste über das "tolle Ergebnis". Barzen stimmte es gar hoffnungsfroh für künftige Projekte, während seine Fraktionskollegin Elisabeth Laade von einer "architektonischen Katastrophe" sprach. SPD-Fraktionschef Georg Nelius teilte diese Meinung keineswegs. Noch die von Kühnel gezeigten Bilder im Kopf, hielt er fest, dass es wichtig war, hier zu handeln und sprach von einer "gelungenen Geschichte".

Bei einer Enthaltung nahm der Gemeinderat die Abrechnung des Projekts zustimmend zur Kenntnis und beschloss die Aufhebung der Satzung.