Mosbach. Unter dem Motto "Zukunft gestalten. Fair handeln!" steht zur elften "Fairen Woche" das Thema "Nachhaltigkeit" im Mittelpunkt der Aktionswoche. In Anknüpfung an die UN-Konferenz "Rio + 20" sollen die positiven Wirkungen des Fairen Handels für eine nachhaltige Entwicklung in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.

Die Faire Woche findet in diesem Jahr bereits zum elften Mal statt. Bundesweit rufen Weltläden, Aktions- und Jugendgruppen, Supermärkte und Einrichtungen der Verbraucherberatung auf, die Vielfalt fair gehandelter Produkte kennen zu lernen. In rund 30 000 Supermärkten und Bioläden sind Produkte aus Fairem Handel erhältlich. Ein breites Sortiment fair gehandelter Waren, darunter Lebensmittel und Kunsthandwerksprodukte, bieten die bundesweit etwa 800 Weltläden an. Außerdem werden in rund 18 000 gastronomischen Betrieben, so auch im Kultur- und Begegnungszentrum "fideljo" der Johannes-Diakonie, Kaffee, Tee, Trinkschokolade, Säfte, Limonaden und Wein aus Fairem Handel ausgeschenkt und Snacks, Eiscreme und Gerichte mit fair gehandelten Zutaten zubereitet. Die Großküche der Johannes-Diakonie Mosbach kocht in der Zeit von 19. bis 24. September mit fair gehandelten Produkten und weist diese auf der Speisenkarte aus.

Zudem veranstaltet das Kultur- und Begegnungszentrum fideljo am kommenden Sonntag, 16. September, von 11 bis 14 Uhr einen "öko-fairen Brunch" mit Produkten aus fairem oder regionalem Handel (um Anmeldung bis 12. September wird gebeten: Tel.: 0 62 61/ 8 82 49). Der Tag startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zur "Fairen Woche 2012" in der Johanneskirche.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen zur Fairen Woche und des Weltladens finden sich im Programmheft, das im fideljo und im Weltladen ausliegt. Weitere Informationen sowie Tipps zu Einkaufsmöglichkeiten für fair gehandelte Produkte: www.fairewoche.de.