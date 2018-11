Das Zeichen 'Mein Schutzengel' soll Kindern Mut machen, Hilfe zu suchen. Nun wurde das Projekt in Aglasterhausen als Pilotprojekt offiziell eingeführt. An zwölf Stellen im Ortsgebiet hängen die Schutzengel aus - bei den Menschen, die hinter den Ladentüren stehen, gibt es Hilfe für Kinder. Foto: Judith Blüthner

Aglasterhausen. (jbl) Braucht es heute tatsächlich ausgewiesene Schutzengel, fragten sich wohl einige am Mittwochvormittag in der Aula der Grundschule Aglasterhausen. Denn dort wurde mit einer offiziellen Pilotveranstaltung die Aktion "Mein Schutzengel" auf den Weg gebracht.

Bürgermeisterin Sabine Schweiger antwortete prompt. Mit dem weit sichtbaren gelben Schutzengel auf blauem Hintergrund werde Kindern künftig optisch ein Zeichen gesetzt. Denn da, wo der Schutzengel drauf ist, da sei er auch drin. Auch - oder gerade - in einer sicheren, intakten Gemeinde wie Aglasterhausen, in der die Bürger stets hilfsbereit seien, werde dies mit dem Aufkleber nur unterstützt.

Entwickelt und auf den Weg gebracht wurde das Projekt von der Beratungsstelle für Kinderschutz mit Pascal Heffner an der Spitze, vom Kinderschutzbund, dem Förderverein Kommunale Kriminalprävention, der Polizei, der Johannes-Diakonie, dem Kinder- und Jugenddorf Klinge sowie der Großen Kreisstadt Mosbach. Landrat Dr. Achim Brötel dankte für die Unterstützung und unterstrich noch einmal, wie wichtig es sei, mit Hilfe des weit sichtbaren Aufklebers für das Thema zu sensibilisieren. Darüber hinaus ging ein besonderer Dank für die finanzielle Unterstützung an die Mitglieder des Kinderschutzbundes, des Fördervereins Kommunale Kriminalprävention und an "C&A" Mosbach.

Die große Bedeutung des Projekts "Mein Schutzengel" zeigte auch die Anwesenheit von Polizeipräsident Hartmut Grasmück. Der "Schutzschirm" zeige Kindern, wo sie soziale Nähe, Vertrauen und stets ein offenes Ohr finden. Hier sei die Mitwirkung der Bürger gefragt, appellierte Grasmück.

Das konnte Pascal Heffner nur bestätigen. Der Schutzengel soll die Verantwortung der Bürger stärken. Sie können damit signalisieren, dass sie Hilfe anbieten. Kindern soll er Mut machen, sich Hilfe zu suchen, auch bei den scheinbar kleinen Alltagsproblemen. Ein Pflaster ist nötig, den Schlüssel verloren, kein Handy zur Hand oder das Gefühl, bedroht zu werden. Die Problemsituationen sind vielseitig.

"Du bist nicht alleine. Hier wird Dir geholfen", signalisieren die an den Ladentüren angebrachten Schutzengel. Gekoppelt ist das Projekt mit der "Kindernotfallkarte", die Schüler nach den zweistündigen Schulungen der kommunalen Kriminalprävention erhalten.

"Überall da, wo du dieses Zeichen siehst, kannst du dir Hilfe holen", damit hatten die Kinder der dritten und vierten Klassen alles noch einmal auf den Punkt gebracht. Eigens für dieses Projekt hatten sie den "Schutzengel-Rap" erarbeitet, der die Zuhörer so begeisterte, dass sie spontan überlegten, ihn zum Slogan der Aktion zu machen.

Aglasterhausen ist damit zur "Hochburg der Engel" geworden, wie auch Landrat Dr. Brötel schon festgestellt hatte. Bis jetzt sind es zwölf Geschäfte, an denen das Zeichen der Hilfsbereitschaft weithin sichtbar angebracht ist. Die Tendenz sei steigend, so Schweiger. Davon überzeugte man sich gemeinsam mit allen Partnern direkt vor Ort.