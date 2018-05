Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Es ist angerichtet im Kleinen Odenwald: Am Sonntag soll ein neuer Bürgermeister in Aglasterhausen gewählt, ein passender Nachfolger bzw. eine passende Nachfolgerin für Erich Dambach gefunden werden. In den vergangenen Tagen und Wochen haben sich die Kandidaten in der 4900-Einwohner-Gemeinde mehr oder wenig offensiv und aktiv vorgestellt, positioniert und ins Gespräch gebracht. Insbesondere bei der offiziellen Kandidatenvorstellung am vergangenen Donnerstag konnte sich die Wählerschaft in der Sport- und Festhalle ein eigenes Bild von vier der insgesamt sechs Kandidaten machen. Annähernd 1 000 "Hausemer" nutzten die Gelegenheit.

Um den Einzug ins Aglasterhausener Rathaus bewerben sich Rüdiger Widmann, Sabine Schweiger, Simone Heitz, Peter Wojcik und Wolfgang Kipp. Auf der Kandidatenliste findet sich zudem noch Jens Martinek, der aber bereits angekündigt hat, im Falle seiner Wahl das Amt abzulehnen. Im großen Wahlinterview der RNZ stellt er sich dennoch den Fragen der Redaktion. Rüdiger Widmann, wie Martinek bei der Vorstellungsveranstaltung nicht dabei, war trotz mehrerer Versuche nicht für die finale Frage-Antwort-Runde zu erreichen. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl wird am Sonntag um 19.30 Uhr in der Festhalle verkündet.