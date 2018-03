Aglasterhausen. (bx) Durch Zufall kam Stefan Schulz zum Marionettenspielen. Wenig mit Zufall zu tun hat hingegen das, was er auf seiner kleinen Puppenbühne nun einmal im Monat interessierten Zuschauern bietet. Und um denen einen Einblick in die umfangreiche Arbeit zu ermöglichen, die in einem Marionettentheater ansteht, lud der Theaterleiter von "Stefans Marionettentheater" nun hinter die Kulissen seines Theaters ein.

Im Rahmen seiner Ausbildung fertigte Stefan Schulz seine erste Marionette - und statt der Hochzeitszeitung gab es dann 1992 bei der Hochzeit des Bruders ein Theaterstück. Daraus entstand eine Reisebühne, deren Equipment immer umfangreicher wurde, so dass 2004 ein fester Standort zum Marionettenspielen notwendig wurde. Im Laufe der nächsten Jahre entsprachen diese Räumlichkeiten aber immer weniger den Erfordernissen des wachsenden Theaters und seines Publikums und so zogen die Marionetten und ihr "Vater" 2012 in die heutige Spielstätte um.

Kurzweilig berichtete Stefan bei der Führung über die technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung der Puppen, bei der eimerweise Pappmaschee benötigt wird. Weil die Puppen lange Zeit trocknen müssen, dauert es oft mehr als ein halbes Jahr, neue Puppen herzustellen. Aber auch die Bühne selbst und ihre Besonderheiten stellte der Theaterleiter vor. Und obwohl Schulz in der Schule als unbegabter Maler eingestuft wurde, sind auch die Bühnenbilder handgemacht.

Hinter der Bühne zeigte sich schon auf den ersten Blick, wie viel aufwendige Technik und welch eine umfangreiche Ausstattung nötig ist, um ein Marionettenspiel aufzuführen. In einem ausgeklügelten Ablaufplan sind neben den Plätzen, an denen die Figuren aufgehängt werden und den Zugängen der Puppen zur Bühne, auch die benötigten Requisiten und Bühnenbilder genauso akribisch genau festgehalten wie der Ablauf der Musik und die Beleuchtungseffekte. Dass Vieles über elektronische Steuerungen läuft, erleichtert zwar den Ablauf, erfordert dafür aber umso mehr Vorbereitungszeit. Und auch Sondereffekte hat der Marionettenspieler im Programm: Neben einer ebenfalls computergesteuerten Seifenblasenmaschine und zwei Nebelmaschinen kann die Bühne bei Bedarf mit einem Schnürboden geteilt werden und die ausgefeilte LED-Beleuchtung sorgt in jeder Szene für die richtige Beleuchtung.

Nach dieser beeindruckenden Demonstration ging es für die Theatergäste ins Figurenlager, in dem die bislang zum Einsatz gekommenen Marionetten gelagert werden und auf ihre weiteren Einsätze warten. Auch hier waren das große Engagement und die Liebe zum Detail zu erkennen, die schon bei der Bühnenbesichtigung beeindruckt hatten. Die mit liebevoll genähter Bekleidung veredelten Marionetten sind an 14 Fäden in einer ausgefeilten Aufhängetechnik befestigt und mit einem selbst gefertigten "Puppenskelett" versehen, das die Bewegungen der Figuren ermöglicht.

Zuletzt ging es in die Requisitenkammer, in der neben fast 600 m ² Bühnenbildern eine fast unvorstellbar große Menge an Artefakten aller Art gelagert werden, hinter denen die bis in jede Kleinigkeit durchdachte Funktionalität zu bewundern war: Neben dem steuerbaren Tischtennistisch, der die Bälle automatisch spielt und dem drehbaren beleuchteten Karussell, das die Figuren durch ein Schlitzdach betreten können, thronte ein Wildschwein am Drehgrill vor einem Apfelbaum, dazwischen stehen bunte Kirchenfenster und haufenweise Schachteln mit Kleinteilen.

Bei all diesem Aufwand - auch die Geschichten stammen aus der Feder des Theaterleiters - angefangen bei Vertonung, den Beleuchtungs- und Effektprogrammen und der Vielzahl weiterer Arbeiten, die zur Aufführung eines neuen Theaterstückes notwendig sind, ist es verwunderlich, dass Stefan und sein Team für die Spielzeit 2013 vier neue Theaterstücke spielen wollen. Selbst- und handgemacht, versteht sich.