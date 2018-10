Schon seit längerer Zeit läuft der Umbau des Rathauses in Aglasterhausen. Im kürzlich vorgestellten Haushaltsentwurf sind hierfür 1,54 Millionen Euro vorgesehen. Vor diesem Hintergrund ist auch ein kräftiger Griff in die Rücklage geplant. Foto: Heiko Schattauer

Aglasterhausen. (rnz) Wer baut, muss Geld in die Hand nehmen. Diese alte Weisheit trifft auch auf Gemeinden zu, und so ist es auch in Aglasterhausen. Das wurde bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. "Der Rathausumbau und das neue Baugebiet prägen den Haushalt", erklärte Rechnungsamtsleiter Frank Herion den Räten.

Nachdem im vergangenen Jahr ein Haushaltsvolumen von über 14 Millionen Euro erreicht worden war, steigt dieses nun auf fast 15 Millionen Euro an. Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich, aber auch Steigerungen auf der Ausgabenseite, wie zum Beispiel bei den notwendigen Kanalsanierungen, haben dazu geführt, dass sich das Planvolumen des Verwaltungshaushalts auf 10 621 520 Euro erhöht hat. Die positive Entwicklung im Bereich der Zuführungsrate wird sich nicht fortsetzen. Mit rund 280 000 Euro kann im Verwaltungshaushalt lediglich ein Betrag erwirtschaftet werden, der gering über der Belastung für die ordentliche Kredittilgung liegt. Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen im Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 4 326 900 Euro kann der Verwaltungshaushalt daher kaum beitragen.

Das hohe Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts wird hauptsächlich von der Weiterführung der beiden bereits begonnenen großen und bedeutenden Maßnahmen verursacht: die Erweiterung und Modernisierung des Rathauses und die Erschließung des Baugebiets Schneidersberg II. Allein fast 2,8 Millionen Euro oder 64 Prozent der Ausgaben des Vermögenshaushalts entfallen auf diese beiden Maßnahmen. Den Abschluss der Umgestaltung des Umfelds in der Unteren Straße, die Grabfelderweiterung im Friedhof Aglasterhausen oder die Sanierung des Gemeindehauses im Brunnenweg bilden weitere Planansätze im Vermögenshaushalt.

Die Einnahmen aus den vorgesehenen Bauplatzverkäufen im Baugebiet Schneidersberg II stellen die Hauptfinanzierungsquelle für die noch anfallenden Erschließungskosten dar. Zudem kann dadurch auch ein bedeutender Teil der Schulden aus der für das Baugebiet vorhandenen Kreditbelastung zurückgeführt werden, was neben der ordentlichen Kredittilgung dazu führt, dass sich die Verschuldung zum Jahresende auf rund 3,67 Millionen Euro beläuft. Ende 2014 Betrug der Schuldenstand etwa 4,44 Millionen Euro. Weitere Finanzierungsmittel für die vorgesehenen Investitionen müssen aber in Höhe von über 940 000 Euro aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden, die sich mit etwa 300 000 Euro dann nur noch knapp über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand bewegt.

Der Gemeinderat hat vom Haushaltsplanentwurf Kenntnis genommen und diesen zur weiteren intensiven Beratung der einzelnen Planansätze an den Verwaltungsausschuss verwiesen. Die endgültige Beschlussfassung soll dann in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. März, erfolgen.

Darüber hinaus gab es einen personellen Wechsel im Gemeinderat: Dr. Michael Göring scheidet aus dem Gremium aus. Nachdem Dr. Gabriele Michel mitgeteilt hatte, dass sie das Amt nicht annehmen möchte, rückt als nächste Ersatzperson Christian Rapp nach. Er wird zukünftig dem Ausschuss für Jugend, Schule und Kultur sowie dem Umweltausschuss angehören. Nach dem Ausscheiden von Dr. Michael Göring wurde auch eine Neuwahl des dritten stellvertretenden Bürgermeisters erforderlich. Der Gemeinderat wählte hierfür einstimmig Jürgen Graßer.

Schließlich wurden noch Aufträge für den Rathausumbau vergeben: Malerarbeiten übernimmt die Firma Schnabel aus Neckarelz zum Preis von 47 873 Euro, Schreinerarbeiten übernimmt das Unternehmen Dieter Haag aus Aglasterhausen für 33 985 Euro. Die Photovoltaikanlage wird von der Solarway GmbH aus Aglasterhausen zum Preis von 22 703 Euro übernommen, für die Blitzschutzanlage erhielt die Firma Georg Müller Blitzschutzbau aus Karlsruhe den Auftrag zum Preis von 7259. Eine Trennwand im Bürgersaal wird von Renoplan Möbelwände aus Obersulm zum Preis von 11 007 montiert. Die Teeküchen übernimmt das Unternehmen Ludwig Geiß aus Eschelbronn zum Preis von 12 800.