Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Über das Grün am Rande muss man noch ein wenig "verhandeln", der große Rest ist bereits erledigt und passt ganz offenbar - für Gemeinde wie auch Anwohner. In Aglasterhausen hat man dem alten Ortskern neuen Glanz verliehen, mit Förderung durch das entsprechende Landessanierungsprogramm wurde das Wohn- und Lebensumfeld in der Entengasse, am Kirchplatz und in Teilen der Unteren Straße aufgewertet.

Insgesamt 675.000 Euro hat man in die Erneuerung der Ortsmitte investiert. 380.000 Euro waren für die Sanierung der Straßenflächen fällig, 125.000 Euro gingen in den Untergrund, wo alte Kanäle auszutauschen waren. Mit weiteren 95.000 Euro schlug zudem die Modernisierung der Wasserleitungen zu Buche. "In der Entengasse haben wir die komplett neu gemacht", erläutert Andreas Kolbe, bei der Gemeinde Aglasterhausen seit vielen Jahren für alles Bauliche zuständig. In den anderen Bereichen des umgekrempelten Quartiers seien lediglich die Wasserhausanschlüsse erneuert worden, so der Bauleiter weiter. Im Zuge der Maßnahme brachte man dann auch gleich die Beleuchtung auf einen modernen Stand und investierte 20.000 Euro in energiesparende LED-Technik. Mit den rund 50.000 Planungs- und Honorarkosten sowie 5000 Euro für die eingangs erwähnte abschließende Begrünung kommt man auf 675.000 Euro. Von denen nach Anrechnung der Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und dem Ausgleichsstock knapp 384.000 Euro bei der Gemeinde verbleiben.

"Eine gute Investition", sind sich Bauleiter Kolbe und Bürgermeisterin Sabine Schweiger sicher. Zumal man mit der Sanierung der maroden Brücke über den Rittersbach bereits zuvor einen stimmigen Eingang zum nun erneuerten Ortskern geschaffen hatte. Auch die EnBW und die Telekom nutzten die seit Juli 2013 laufenden Bauarbeiten, um ihre Strom- und Telekommunikationsleitungen auf Vordermann zu bringen. So verschwinden nun auch die Strommasten von den Dächern der Häuser.

Apropos Häuser: Etliche Anwohner nutzten die günstige Sanierungsgelegenheit für eine private (und geförderte) Modernisierungsmaßnahme. "Die Anwohner haben super mitgezogen", berichten Kolbe und Schweiger, so wurden Hofeinfahrten oder Dächer erneuert, zum Teil auch ganze Häuser umgebaut und saniert. "Das sind nicht die i-Tüpfelchen, das sind die Ausrufezeichen", freut sich Bruno Kuk vom Ingenieurbüro für Kommunalplanung (IFK). Mit gezielten Abbrüchen habe man zudem neuen Frei- und Lebensraum geschaffen. Der Planer ist angetan von dem, was man in Aglasterhausen umgesetzt hat: Bei der abschließenden Begehung mit Bürgermeisterin, Bauleiter, Christian Meier (beratená †de Ingenieure Wald+Corbe), Siegfried Winkler (von der bauausführenden Firá †ma Meny) und dem ehemaligen Bürgermeister Erich Dambach schwärmá †te Kuk von gebogenen Sandsteinmauern, stufená †losen Übergängen (u.a. zum Marktplatz), wechselnden Fahrbahnbelägen, Wasserrinnen als gestalterischen Elementen und einem Sanierungskonzept, das bis an die Hauptstraße hinausschwappt.

Angetan von der neuen Mitte ist auch Sabine Schweiger, die ein wenig pragmatischer formuliert: "Wir haben einen städtebaulichen Missstand beseitigt, dabei die gewachsene dörfliche Struktur erhalten. Das hat hier wirklich gut funktioniert, auch dank der Anwohner." Zufrieden mit dem Umbau im Ort ist auch Erich Dambach. Er war es gewesen, der die Sanierung angestoßen hatte.

Lob gab's aber nicht nur für die Anwohner, sondern auch für Planer und Bauausführende. "Normal hört man ja nichts, aber diesmal gab es schon viele positive Stimmen", erläutert Andreas Kolbe, dass das Geschaffene offenbar auch bei den Anwohnern ankommt - "das tut ja auch mal gut". Zurücklehnen kann man sich bei der Gemeinde dennoch nicht: Mit der Erschließung des Neubaugebiets "Schneidersberg II" steht schon das nächste Projekt für Kolbe und Co. an.