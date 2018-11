Zu einer augenärztlichen Untersuchung kommt man in der Region oft nur mit Geduld. Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen und Sparvorgaben schließt in Mosbach Augenärztin Dr. Britta Pfau ihre kassenärtzliche Praxis. In der RNZ erklärt sie, warum sie sich zu diesem harten Schritt gezwungen sieht. Foto: dpa

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist schon lange ein heikles Thema. Seit Jahren problematisch ist im Altkreis Mosbach vor allem auch die augenärztliche Versorgung. Augen zu und durch - nach diesem Motto behandeln seit geraumer Zeit die verbliebenen Ärzte ihre Patienten. Drei Augenärzte - Dr. Britta Pfau, Dr. Bernhard Nafz und Dr. Manfred Steinbrück - praktizieren aktuell in Mosbach, ihr Einzugsgebiet reicht aber weit über die Stadtgrenzen hinaus. Zeitnah einen Termin zu bekommen, gestaltet sich mitunter schwierig.

Für die Ärzte selbst sind Wochenarbeitszeiten, die der eigenen Gesundheit nicht förderlich sind, oft die Regel. Dr. Britta Pfau will dieses ungute Spiel nicht mehr länger mitspielen - und schließt ihre kassenärztliche Augenarztpraxis zum 31.12.2014. Im RNZ-Gespräch erklärt sie, warum sie sich zu diesem drastischen Schritt gezwungen sieht.

Frau Dr. Pfau, was bringt eine Medizinerin dazu, ihre kassenärztliche Praxis zu schließen?

Vorwiegend gesundheitliche Gründe. In den vergangenen drei Jahren habe ich versucht, den Mangel an Augenärzten in Mosbach durch Mehrarbeit auszugleichen, habe bis zu 90 Stunden pro Woche gearbeitet und bin damit an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Dennoch waren die Kassenpatienten zunehmend unzufriedener. Dabei wurde verkannt, dass wir Ärzte ein Regelleistungsvolumen zugeteilt bekommen. So habe ich im Schnitt 30 Prozent meiner Leistungen nicht bezahlt bekommen. Unter diesen Bedingungen ist es unmöglich, meinem Anspruch an medizinischer Qualität noch gerecht zu werden. Außerdem streichen die Kassen zunehmend Leistungen, so dass Kassenpatienten schon heute viele Untersuchungen aus ihrer eigenen Tasche bezahlen müssen.

Was bedeutet dieser Schritt für die Patienten konkret?

In Zukunft kann ich nicht mehr über die Krankenversicherungskarte abrechnen. Alle Patienten erhalten künftig eine Privatrechnung, die sie selbst bezahlen müssen. Da die Patienten der gesetzlichen Krankenversicherungen diese Kosten, ebenso wie für die Rezepte, von ihrer Kasse nicht erstattet bekommen werden, werden Stammpatienten von mir zu einem deutlich vergünstigten Tarif behandelt werden. Ich hoffe, dass die Krankenkassen zumindest bei den Rezepten ihren älteren, nicht mobilen, chronisch kranken Versicherten entgegenkommen.

Den Bestand Ihrer Patienten behandeln Sie also weiterhin?

Jeder, der unter den veränderten Bedingungen weiter behandelt werden möchte, ist nach wie vor willkommen.

Für neue, gesetzlich Versicherte bleibt Ihre Türe aber künftig verschlossen.

Ziel der Praxisumstellung ist ja Qualitätsverbesserung und Zeitgewinn für die eigene Gesundheit. Eine Neuaufnahme von Patienten macht deshalb momentan gar keinen Sinn.

Aber haben Sie als Ärztin nicht so etwas wie eine Fürsorge- oder Hilfsleistungsverpflichtung?

Selbstverständlich. Aber auch bisher war es leider aufgrund des Augenärztemangels im Kreis schon nicht möglich, jeden Patienten zu behandeln. Den Sicherstellungsauftrag für die kassenärztliche Versorgung hat die Kassenärztliche Vereinigung. Es kann nicht sein, dass diese ihrem Auftrag nicht nachkommt, Kassenärzte aber mit Regelleistungsvolumen, Medikamentenbudgets, Regressandrohungen, zunehmender Bürokratie etc. drangsaliert.

Ab dem 1. Januar 2015 sind Sie also reine Privat- und Selbstzahlerpraxis. Der kassenärztlichen Vereinigung kann das nicht gefallen.

Die bestehenden Probleme sind der KV durchaus bekannt, wurden aber in der Vergangenheit meist schön geredet. Im Vorfeld habe ich vor allem versucht, und nicht nur über die KV, einen zusätzlichen Augenarzt für Mosbach zu finden, der mich in meiner Praxis entlasten könnte. Leider vergeblich.

Welche Reaktion gab es seitens der KV auf ihre Entscheidung?

Mit einem sehr freundlichen Schreiben hat der KV-Vorsitzende versucht, mich von meiner Entscheidung abzubringen. Nun gerät die KV unter Zugzwang und kann sich der Tatsache nicht mehr verschließen, dass zumindest bei den Augenärzten die Versorgungssituation im Kreis nicht ausreichend ist.

In Ihrer Praxis informieren Sie über die Veränderung. Wie fallen die Reaktionen darauf aus?

Es gibt natürlich partiell heftige Unmutsäußerungen. Überraschenderweise zeigen die Patienten aber größtenteils Verständnis. Die neuen Tarife habe ich deshalb so niedrig angesetzt, dass meine Entscheidung möglichst wenig auf dem Rücken der Kassenpatienten ausgetragen wird. Meinen Beruf habe ich immer als Berufung angesehen, meine Entscheidung hat keine finanziellen Hintergründe, wie mir einzelne Patienten unterstellen.

Sie kennen sich als Augenärztin mit Weitsicht aus: Nun haben Sie sich für diesen Schnitt entschieden. Wird die Belastung für die Kollegen in Mosbach nun noch größer?

Da die Kollegen die Neuaufnahme von Patienten limitiert haben, wird sich die Mehrbelastung in Grenzen halten. Eine gewisse zusätzliche Belastung wird sich dadurch ergeben, dass sich akute Notfälle nun auf zwei Kollegen verteilen. Mittelfristig ist die Chance, dass sich die augenärztliche Versorgung Mosbachs verbessert, sogar größer geworden. Denn nun sind drei Kassenarztsitze frei, was die Niederlassung für ein kleines Augenarztzentrum attraktiv macht. Hier ist allerdings auch die Stadt gefragt. Mit Maßnahmen wie hohen Parkplatz-Ablösesummen wird sie keine jungen Kollegen nach Mosbach locken können.