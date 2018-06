Obrigheim. Mit dem 44-jährigen Diplom-Verwaltungswirt Achim Walter hat nun der vierte Kandidat seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters von Obrigheim abgegeben. Walter arbeitet derzeit bei der Stadt Heilbronn als Verwaltungsabteilungsleiter im Amt für Familie, Jugend und Senioren. Zuvor war er bei der Gemeinde Hemmingen als Leiter des Steueramtes und stellvertretender Kämmerer tätig. Walter wohnt mit seiner Frau Bettina und den drei gemeinsamen Kindern in Elztal.

Auch in seiner Wohngemeinde Elztal kandidierte er vor zwei Jahren als Bürgermeister, verpasste aber knapp den Einzug ins Rathaus. Heute sieht er sich durch diese Erfahrung gestärkt. "Mir ist dadurch bewusst geworden, wie viel Wert die Bürger einer Gemeinde mit mehreren Ortsteilen auf die örtliche Unabhängigkeit eines Kandidaten legen. Mein größtes Handicap war, in einem der Elztaler Ortsteile wohnhaft zu sein", meint Walter. "In Obrigheim spielt dies dagegen keine Rolle, im Gegenteil. Hier kann ich als von außen kommender Kandidat zwischen verschiedenen Interessen in der Gesamtgemeinde vermitteln und dabei immer das Wohl aller im Blick behalten", schreibt der Kandidat in einer Pressemitteilung. Als liberal denkender Mensch wolle er die Gemeinde unabhängig von Parteiinteressen gestalten.

Nach der Realschule machte Achim Walter zunächst eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker, danach die Fachhochschulreife und absolvierte schließlich an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg ein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH). Praxisstationen während des Studiums waren das Regierungspräsidium Stuttgart, die Gemeinde Weissach im Tal, die Städte Heilbronn und Mosbach sowie das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises.

Achim Walter ist FDP-Mitglied und Mitglied im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises. Dieses Mandat sieht Walter als Vorteil, "denn die Gemeinde Obrigheim braucht im Kreistag die starke Stimme ihres Bürgermeisters."

Schwerpunktthemen der kommenden Jahre sieht Achim Walter in Ausbau, Pflege und Erhalt der Infrastruktur. Qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote für die Jüngsten müssen aus seiner Sicht ein Schwerpunkt sein. Aber auch die ältere Generation müsse Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, indem sie möglichst lange in vertrauter Umgebung wohnen und versorgt werden kann. Ebenso liegen ihm mit über 26-jähriger aktiver Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr in Elztal die Vereine und das ehrenamtliche Engagement am Herzen. Hohe Aufmerksamkeit müsse außerdem die Wirtschaftsförderung genießen, erklärt Walter seine Ziele.

In den kommenden Wochen will der Bürgermeisterkandidat intensiv den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern suchen, um gemeinsam die Arbeitsschwerpunkte für eine lebenswerte Gemeinde zu besprechen. Am kommenden Samstag wird er beim Verteilen seiner Wahlauftaktinformation in allen Ortsteilen präsent sein (ab 8 Uhr in Asbach, ab 10 Uhr in Mörtelstein, ab 13 Uhr in Obrigheim). Außerdem ist er auf dem Kiliansmarkt anzutreffen. Weitere Termine werden noch bekannt gegeben.

Fi Info: www.achim-walter.info