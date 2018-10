Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Thilo Schuster kann so schnell nichts erschüttern. Der gebürtige Heilbronner hat auf internationalen Kreuzfahrtschiffen und in iberischen Clubs gekocht. Stressig bis an die Schmerzgrenze war das. Stressig ist es mitunter auch im "ess werk", der Gastronomie, die zur Abenteuergolfanlage "inputt" gehört. Zum Beispiel an Fronleichnam: Die Anlage wurde förmlich gestürmt, nicht alle, die wollten, konnten golfen, und die Vorräte wurden ratzeputz aufgebraucht. Schuster läuft dann zur Hochform auf, kann ruhig bleiben und den Überblick behalten. Was für ihn jedoch zählt: "Wir wachsen hier an unseren Aufgaben."

Und damit ist etwas erreicht, was Inputt explizit erreichen wollte und will: Menschen sinnvoll und dauerhaft beschäftigen, die es auf dem normalen Arbeitsmarkt wegen psychischer oder physischer Handicaps schwer bis unmöglich haben. Sechs integrative Arbeitsplätze bieten Golfanlage und Restaurant mittlerweile in Voll- und Teilzeit. Dazu zwei reguläre; den einen hat Schuster inne, den anderen Silvia Münch. Die 52-jährige Frohnatur geht dem Küchenchef zur Hand, backt, reinigt und sorgt dafür, dass die Stimmung stimmt. Was wichtig ist.

Zu denen, die Inputt davor bewahrt haben, auf eine schiefe Bahn zu geraten, gehört Josef Hollo, geboren in Rumänien, gelernter Metzger, über den die Homepage erzählt: "Irgendwie und irgendwann, nach der bestandenen Gesellenprüfung, ist Hollo dann auf eine Bahn geraten, die nicht nur extrem wackelig und holprig, sondern auch noch schief war." Bei Inputt kommt er wieder auf die Beine. Für einen anderen, Kurt Kegelmann, ist Inputt ebenfalls so etwas wie ein Rettungsanker. "Hier", stellt der 46-Jährige fest, "wird nicht rumgebrüllt unter Kollegen, hier achten die Leute aufeinander, und hier wird auf die Menschen eingegangen." Manuel Dieckmann, erst Mitte 30 und wegen Rückenproblemen nach Auffassung der Ärzte schon frührentereif, spricht gar von seinem Arbeitsplatz als einem "Segen".

Sie werden hier gebraucht, die besonderen Mitarbeiter. Sie spüren es, und sie sagen es. Und das tut allen gut. "Genau das war und ist das Ziel von Inputt mit seinen integrativen Arbeitsplätzen", freut sich Barbara Klein. Gut ein Jahr nach der Eröffnung zieht die Geschäftsführerin eine positive Bilanz. Was mit vielen Stolpersteinen in der Planungs- und auch noch in der Startphase bestückt war, mausert sich zu einem echten Anziehungspunkt. "Unsere Gäste kommen aus dem gesamten Raum zwischen Heidelberg und Heilbronn und darüber hinaus."

Seit der Eröffnung im Juli 2013 ist am Feinkonzept weiter geschliffen worden bzw. musste auf unerwartete Entwicklungen reagiert werden. Doch inzwischen, so die Geschäftsführerin, habe sich herauskristallisiert, dass Inputt auch als "Location" gefragt sei. Als Location für Familien- und Betriebsfeiern, für Kindergeburtstage und Vereinstreffen. Mit individuellen Gastro-Angeboten und "Event-Paketen" reagiert man auf die Nachfrage. Bei allem, was mehr oder weniger planbar ist, gilt es, flexibel zu bleiben, etwa, wenn mittags ein Anruf kommt und sich jemand mal eben mit 50 Leuten anmeldet. Inzwischen ist das Team so gut eingespielt, dass keinen Panik befällt.

Kürzlich waren elf Leute von der "Aktion Mensch" vor Ort. "Die waren begeistert", so Klein. Begeistert, dass ihre Finanzspritze so gute Wirkung zeigt. Ähnliche Reaktionen kamen von der Hopp-Stiftung, die eine stattliche Anschubfinanzierung gab. Noch trägt die Anlage nicht sich selbst. Angepeilt ist das sehr wohl. Auch soll die Zahl der Mitarbeiter erhöht werden. Rund 20.000 Besucher wurden auf der Abenteuergolfanlage im ersten Jahr ihres Bestehens gezählt. Es waren Tage dabei, an denen keine Menschenseele vorbeischaute, und Tage, die alle an den Rand der Belastbarkeit brachten. Aber wenn die Leute von Inputt es als "Kompliment" sehen, wenn zwei Bahnen vorübergehend nicht bespielbar waren, weil sie des Andrangs wegen repariert werden mussten, dann zeigt das, wohin die Reise geht. Oder um es mit Thilo Schusters Worten auszudrücken: "Das ist einfach mega hier!"