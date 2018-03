Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Um im Golfer-Jargon zu schreiben: Das Grün ist der Zielbereich um das Loch. Den Schlag auf dem Grün zum Loch hin nennt man Putt, der Schläger dazu ist der Putter. Die Schläge, die derzeit auf der Inputt-Abenteuer-Golfanlage ausgeführt werden, gelten noch nicht den weißen Bällen, sondern treffen die Palisaden-Rundhölzer, die damit vormontiert werden, sie treffen die Sand- und Pflastersteine, mit denen die 18 Bahnen eingefasst sind oder - vorsichtig ausgeführt - die Fliesen in der künftigen Gastronomie-Küche. Aber all diese "Schläge" führen hin zum "Loch", das bei Inputt ein Datum ist: am 5. Juli soll der neue Mosbacher Freizeitspaß eröffnet werden.

Täglich stapft Barbara Klein in festen Wanderschuhen über die Baustelle, auf der zurzeit vier Iso- sowie fünf weitere Mitarbeiter werkeln. Darüber hinaus sind Mitarbeiter verschiedener Fachfirmen beschäftigt, wie etwa die des Münchner Sportplatzbauers Rizzo. Die Männer verlegen grünen Kunstrasen, der zunächst zugeschnitten, dann verklebt und anschließend mit Quarzsand stabilisiert wird. Bahn für Bahn bekommt so das einstige LGS-Gelände ein immer besser erkennbares Gesicht. Sogar einige Bahnen selbst lassen jetzt schon erkennen, von wem sie gesponsert sind: ein großes "V" ziert die Volksbank-Bahn, in S-Form wurde die der Sparkasse angelegt (eine S-Bahn der besonderen Art...), die benachbarte Johannes-Diakonie baut gerade an Bahnfiguren, die ihrem Em-blem ähneln, und die Odenwald-Treuhand hat sich für die Brunnenbahn entschieden.

Die "Startbahn" im Gelände zwischen MFV-Sportplatz und Boule-Anlage geht finanziell komplett aufs Konto der Bürgerstiftung. Auf dieser "Bürgerbahn" hätte man gern die Golfbälle zwischen großen, in den Boden verankerten Ästen laufen lassen, doch die waren nicht zu kriegen, nun werden bunte, lange Holzstangen den Parcours überwölben. Eine "Lumpenglöckle-Bahn" sucht noch ebenso einen Paten wie andere "freie" Bahnen. Noch immer sind Unterstützer sowohl in finanzieller als auch in handwerklicher bzw. baustofflicher Hinsicht willkommen.

Die Gestaltung der zukünftigen Spielstätten hat Barbara Klein sich ausgedacht. "Immer wieder neu, immer wieder dem Gelände und den Möglichkeiten angepasst", wie sie mit Blick über die Anlage und auf die Finanzen sagt. Die ISO-Chefin hat hier viel Kreativität an den Tag gelegt. Doch ebenso viel Kalkül, Konsequenz und Kraftaufwand sind vonnöten, damit das Projekt "ihrer" (von der Diakonie getragenen und gemeinnützigen) Integrationsfirma Iso auf- und an den Start gehen kann.

Multitasking als die Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen, bringt aber nicht nur Klein auf. Thomas Schauerte, der den Betrieb und vor allem die Küche leiten wird, ist derzeit eher als Schreiner damit beschäftigt, seinen zukünftigen Arbeitsplatz her- und einzurichten. Gleichzeitig befasst er sich mit der Kalkulation des Speisenangebots. "Wir wollen saisonale und regionale Küche bieten", verrät er, was einen entsprechenden Einkauf voraussetzt. Vollwertige vegetarische Gerichte sollen ebenso auf der Speisekarte stehen wie Tapas. "Ich habe viel in Spanien gearbeitet", nennt der Konditor- und Küchenmeister einen Grund. Mit der Miltenberger Faust-Brauerei hat man zudem ein ins Konzept passendes Familienunternehmen gefunden.

Die Verantwortlichen wollen studentisches Publikum ebenso ansprechen wie Familien; jeder soll sich den Besuch im SB-Restaurant leisten können. "Und zwar mehr als einmal", macht Barbara Klein Appetit. Und sie fügt der saisonal-regionalen Küche noch ein Adjektiv hinzu: "Slow!" Damit ist jene aus Italien stammende Bewegung mit dem englischen Slogan "Slow Food" gemeint, die sich als Gegenströmung zum uniformen und globalisierten Fastfood versteht. Nicht gemeint sein soll hingegen das Tempo, mit dem das Essen bei Inputt seinen Adressaten findet, denn das soll zügig mit Hilfe eines Gästerufsystems geschehen.