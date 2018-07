Dieses Siegerfoto hat Robert Müller aus Sinsheim am großen Kettenkarussell geschossen. Belohnung: ein Mosbach-Aktiv-Gutschein über 100 Euro.

Mosbach. (schat) "Das war ja fast wie in den Achtziger Jahren" - Marktorganisator Ingbert Reimund war mit Blick auf das Frühlingfestwochenende regelrecht entzückt. Die Stadt war voll, an den Ständen herrschte reger Betrieb, die Fahrgeschäfte drehten ihre Runden meist bestens besetzt. "Es sollte jeder zufrieden sein", so Reimunds Bilanz für Standbetreiber und Rummel-Schaffende.

Die heftigen Regenschauer, die immer mal wieder (kurzzeitig) auf die Festbesucher nieder gingen, konnten nicht verhindern, dass auch die Verantwortlichen von "Mosbach Aktiv" strahlen. "Wir haben durchweg gutes Feedback bekommen", sagt der Vorsitzende der Werbegemeinschaft Mosbach Aktiv, Peter Stadler: "Die Stadt war gut gefüllt, auch für den Einzelhandel lief es gut."

Fotowettbewerb zum 44. Mosbacher Frühlingsfest - Die Fotogalerie

Von Veranstalterseite sei man also durchaus zufrieden, zumal offenbar weitgehend friedlich gefeiert wurde. Die eingesetzten Security-Kräfte hätten sich nur um ein paar "kleinere Vorfälle" kümmern müssen, so Stadler. "Alles ruhig", heißt es dazu von der Polizei.

In die Reihe der Zufriedenen reiht sich auch die RNZ gerne ein: Dem Aufruf zum Fotowettbewerb "Unser Frühlingsfest" folgten erfreulich viele Leser - und lieferten tolle Bilder. Die drei schönsten Festmotive werden prämiert, ein paar weitere tolle Motive sind auf dieser Seite zu sehen.