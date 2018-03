Von Martin Herrmann

Mosbach. "Das wird bald besser, dann sind die Straßen voll", prophezeite Dr. Björn-Christian Kleih, der Erste Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, beim Prominenten-Start von "Natürlich mobil - AOK-Radsonntag" am Sonntagmorgen auf dem Mosbacher Marktplatz. Obwohl Sommeranfang war, bestimmten bis zum Mittag dunkle Regenwolken und kurze Schauer das Wetter. Dies hielt offensichtlich viele Radfahrer davon ab, auf die Strecke zu gehen. Trotzdem behielt Dr. Kleih recht: Am Nachmittag lockerte die Bewölkung auf, und Tausende waren bei knapp 20 Grad auf Rädern, Skates, Rollern und zu Fuß auf der Bundesstraße 27 unterwegs. Polizeivertreter schätzten die Teilnehmerzahl auf "rund 25 000".

Beim Prominentenstart betonte Dr. Björn-Christian Kleih, dass der gemeinsame Aktionstag seit vielen Jahren ein Höhepunkt der Radsport-Aktivitäten der Region sei. "Dies ist die beste Werbung für unseren schönen Landkreis und seine ausgezeichneten Radwege", sagte der Erste Landesbeamte. "Wesentlich ist, dass diese Initialzündung, für die Gesundheit in die Pedale zu treten, längerfristig wirkt", so AOK-Geschäftsführer Stefan Strobel. Deshalb biete die AOK in Zusammenarbeit mit Vereinen in der Region 80 Radtreffs, die regelmäßige Ausfahrten für Interessierte organisieren.

Die Verantwortlichen der Veranstaltungs-Partner Neckar-Odenwald-Kreis, Stadt Mosbach und AOK waren sich bei der Beurteilung der achtzehnten Auflage von "Natürlich mobil - AOK-Radsonntag" einig: "Trotz Regenschauer hervorragend gelungen". Dr. Björn-Christian Kleih: "Die Teilnehmer kommen inzwischen auch aus den umliegenden Landkreisen, und wir können uns hervorragend präsentieren".

Die Stimmung der rund 25 000 Menschen, die auf 34 Kilometern die autofreie Strecke der B 27 zwischen Mosbach und Heilbronn bevölkerten, war hervorragend. Für viele Radler war es ein besonderer Spaß, über rote Ampeln zu rollen und absolute Vorfahrt zu genießen. In zahlreichen Dörfern entlang der Strecke boten Vereine kulinarische Genüsse, kleine Feste luden die sportbegeisterten Teilnehmer zum Verweilen ein.

Die Informationsstände der AOK und der Touristikgemeinschaft Odenwald auf dem Mosbacher Marktplatz waren ständig von Interessenten "belagert". Die TGO informierte über Angebote, wie den NeO-Bus, der Rad-Wanderer von Eberbach über Waldbrunn und Mudau nach Amorbach begleitet. Der NeO-Bus ermöglicht den kostengünstigen Transport von Rädern und Fahrern. Neu ist ein Ruf-Taxi für Neckarsteig-Wanderer, die sich übernommen haben oder die Tour abkürzen wollen.

Auf der Mosbacher Marktplatzbühne sorgten SWR4 und die Band "Tom Frizz" für Stimmung.

Auch kulturell hatte "Natürlich mobil - AOK-Radsonntag" viel zu bieten. In vielen Gemeinden waren die örtlichen Museen geöffnet. Der größte Rad- und Inline-Aktionstag Baden-Württembergs begeisterte einmal mehr die Teilnehmer.