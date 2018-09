Mosbach. (schat) Ein "psychischer Ausnahmezustand" hat am Samstag in Mosbach ein Spezialeinsatzkommando der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 17-Jähriger aus dem Raum Tauberbischofsheim war, wie die Polizei auf Nachfrage der RNZ erläuterte, bereits im Laufe des Karfreitags in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Diakonie-Klinik in Mosbach eingeliefert worden, nachdem er in Tauberbischofsheim randaliert hatte. Am Samstagvormittag zeigte sich der junge Mann allerdings mindestens ebenso aggressiv und destruktiv wie tags zuvor, weshalb erneut die Polizei verständigt werden musste.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers randalierte der Jugendliche, nachdem er aufgewacht war, in einem "Kontaktraum" der Klinik, zerlegte Teile der Einrichtung und brachte offenbar einen "scharfkantigen Gegenstand" an sich. Ob der Gefahrenlage forderte die Polizei Unterstützung vom SEK an. Um die Mittagszeit erfolgte dann auch ein Einsatz der Spezialtruppe aus Göppingen, der 17-Jährige wurde vom Spezialeinsatzkommando überwältigt, gesichert und ruhiggestellt.

Laut Polizeiangaben soll der junge Mann sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" gewesen sein und sich auch weiterhin in der Klinik befinden.

Im Zuge des Polizei- und SEK-Einsatzes war auf dem Trainingsplatz des FV Mosbach auch ein Hubschrauber gelandet. Den Sachschaden, den der Randalierer in der Diakonie-Klinik angerichtet hat, beziffert die Polizei auf "mehrere Tausend Euro". Verletzt wurde bei den Ausrastern des 17-Jährigen in Tauberbischofsheim und Mosbach offenbar niemand.