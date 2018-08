Mosbach. (cbe) Obdachlose sind "eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" - so werden Menschen ohne Dach über dem Kopf zumindest im Polizeigesetz bezeichnet. Laut eben jenem Gesetz ist die Stadt Mosbach aber auch verpflichtet, einzuschreiten, wenn jemand keine Wohnung mehr hat. Laut Joachim Weis, Leiter des Mosbacher Ordnungsamts, gibt es hier zwei Möglichkeiten: Entweder können städtische Wohnungen, die leer stehen, zugeteilt werden. Die zweite Möglichkeit: Falls die Obdachlosigkeit in Folge einer Zwangsräumung entstanden ist, kann der zuvor genutzte Wohnraum von der Stadt beschlagnahmt werden. Die von der Zwangsräumung betroffene Person kann dann dort wohnen, bis eine neue Wohnung für sie gefunden wird. Laut Weis sind jedes Jahr etwa fünf bis zehn Personen in Mosbach von einer Zwangsräumung betroffen.

Betteln ist nicht verboten

Personen, die keinen festen Wohnsitz möchten, beispielsweise Durchreisende, können in Mosbach eine Nacht in einer Notunterkunft im Erlenweg übernachten. Eine neue Unterkunft für Durchreisende wird gerade beim Deutschen Roten Kreuz in der Sulzbacher Straße gebaut und wird voraussichtlich Ende Januar 2014 fertig. Beim DRK gibt es außerdem eine Tagesstätte. Dort können sich Obdachlose duschen, ihre Kleidung waschen und sich etwas kochen. Zusätzlich gibt es eine Kleiderkammer nur für Obdachlose, der Tafelladen hat jeden Tag eine halbe Stunde nur für diese Menschen geöffnet. Obdachlose haben Anspruch auf ein Tagegeld in Höhe von 12,73 Euro, das sie sich beim DRK auszahlen lassen können. Laut Petra Keßler, Pressesprecherin der Polizeidirektion Mosbach, kommen Obdachlose ganz selten in Kontakt mit den hiesigen Ordnungshütern. Betteln ist erlaubt, allerdings nicht in aggressiver Form. Obdachlose, die körperliche Nähe suchen oder Minderjährige zum Betteln anstiften, erhalten von der Polizei einen Platzverweis.