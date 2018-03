Das 50-jährige Bestehen feierte die DLRG Mosbach in der Einsatzgarage am Auguste-Pattberg-Gymasium, auch um den Gästen die Forderung nach einem neuen Gerätehaus zu veranschaulichen. Auf dem Foto v.l.: Jakob Schlegel, Christian Stuber, Michael Keilbach, Dr. Achim Brötel, Dr. Harald Genzwürker, Georg Nelius, Stefan Simon. Foto: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Neckarelz. Es konnte schon etwas verwundern, dass die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Mosbach zur Feierstunde ihres 50-jährigen Bestehens in ihre Einsatzgarage am Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) eingeladen hatte. Doch die Wasserretter wählten den Ort mit Bedacht, wie sich den um die 30 Gästen - von denen mehrere in Vertretung anderer Rettungsdienste gekommen waren - schnell erschließen sollte. Nachdem der stellvertretende Vorsitzende Markus Slaby in den kühlen Räumlichkeiten willkommen geheißen hatte, übernahm Vorsitzender Stefan Simon das Mikrofon für die Festrede.

Simon nannte eingangs verschiedene markante Ereignisse aus der Geschichte der als eingetragener Verein organisierten DLRG Mosbach. So entstand der erste Stützpunkt der lokalen Lebensrettungsgesellschaft in Mosbach bereits 1965 - die Vereinsgründung erfolgte aber erst drei Jahre später. 1972 bekam man das erste Rettungsboot, das auf den Namen "Swimmy" getauft wurde. 1976 bezog die Ortsgruppe ihren Sitz in den Räumen unterhalb des Mosbacher Hallenbades. 1986 baute man zusätzlich im Bereich der städtischen Vereinsdepots am APG die Einsatzgarage, wofür die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe wesentliche Eigenleistungen einbrachten.

"Wir sind auf der Suche nach einem Standort für ein neues Gerätehaus", erklärte Simon und wollte so auch den "unüblichen Ort für einen solchen Empfang" verstanden wissen. Der im vergangenen Jahr neu gewählte Vorstand habe "sich auf die Fahnen geschrieben, dieses Provisorium nach über 30 Jahren zu beenden". Mit der Stadt Mosbach sei man im Gespräch, stünde nach einer an baulichen Gründen gescheiterten Planung aber wieder mehr oder weniger "bei Null". Stefan Simon hofft weiter auf Hilfe von Stadt, Kreis und Land sowie auf Hinweise zu potenziell geeigneten Liegenschaften in Mosbach. Um die Problematik der momentan zwei Standorte zu illustrieren, wurde ein Video gezeigt, gedreht von den Einsatzkräften. "Wir verlieren im Ernstfall mindestens neun bis zehn Minuten", beklagte Simon, der die auf dem Video zu sehenden Arbeitsschritte der Bereitmachung des Rettungsbootes kommentierte.

Landrat Achim Brötel, der auch für den Landtagsabgeordneten Georg Nelius (SPD) sowie für die beiden Bürgermeister Michael Keilbach (Mosbach) und Christian Stuber (Neckarzimmern) sprach, richtete anerkennende Worte an die Mosbacher DLRG: "Die DLRG ist unverzichtbar für uns alle", unterstrich der Landrat und würdigte das ehrenamtliche Engagement. Der überwiegende Teil aller Ertrinkenden erleide dieses Schicksal nicht etwa an den Küstenregionen, sondern im Binnenland, rief Brötel ins Bewusstsein, und hob dabei die Wichtigkeit des von der DLRG geleisteten Schwimmunterrichts hervor.

Nach einem Sektumtrunk gab es für die gekommenen Besucher die Möglichkeit, das Rettungsboot "NeMo" sowie das Einsatzfahrzeug der Mosbacher DLRG zu besichtigen und sich von Einsatzleiter Jakob Schlegel technische Gegebenheiten erörtern zu lassen.