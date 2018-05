Mosbach. (schat) Der Frühling ist längst da, gefühlt mitunter sogar schon der Sommer. Höchste Zeit also, im blühenden Mosbach den Frühling auch entsprechend zu feiern. Die Vorbereitungen sind schon seit Wochen im Gange, am Donnerstagvormittag ist es dann soweit: Das Mosbacher Frühlingsfest geht in seine 45. Runde, auf dem Marktplatz wird an Christi Himmelfahrt pünktlich um 11 Uhr mit dem Fassanstich das bunte Treiben eröffnet. Fünf Tage lang darf dann bis einschließlich Montag in der Altstadt gefeiert werden.

Neben professionellen Marktbeschickern sind auch wieder Mosbacher Vereine mit Ständen vertreten. Die bieten nicht nur (hausgemachte) Bewirtung, sondern auch gute Unterhaltung mit Live-Musik vor Ort. Beim MGV "Frohsinn" in der Kesslergasse spielt am Samstag ab 20 Uhr "SO Music" auf, beim Musikverein Mosbach (Parkdeck AWG/Quick Schuh) wollen bereits am Freitag ab 19.30 Uhr "DOZ & Friends" für Stimmung sorgen.

An gleicher Stelle findet am Samstag ab 19.30 Uhr der Musikverein Billigheim seine Bühne, am Sonntag spielen dort ab 11.30 Uhr die Musikvereine aus Sulzbach, Helmstadt und Fahrenbach auf. Auch bei der Kolpingfamilie in der Entengasse muss man nicht auf Livemusik verzichten, am Samstag werden dort ab 16 Uhr die Musiker von "Grünspan" in die Saiten und ans Mikro greifen.

Info: Das komplette Programm zum 45. Mosbacher Frühlingsfest finden Interessierte im Internet unter der Adresse www.mosbach-aktiv.de/45-mosbacher-fruehlingsfest-2018