Mosbach. (stm) Zum 24. Mal sind im Oktober und November wieder zahlreiche Autoren zu Gast in Mosbach. Zu den Höhepunkten der Mosbacher Buchwochen zählen die Lesungen der Bestsellerautoren Martin Walker und Stefanie Stahl. Das Literaturfestival beginnt am 11. Oktober mit einem afrikanischen Roman.

Seit fast einem Vierteljahrhundert bereichert die Stadt Mosbach den Veranstaltungskalender im Herbst mit zahlreichen Lesungen. Gemeinsam mit den Partnern Bücher am Käfertörle, Kindlers Buchhandlung und dem Neckar-Odenwald-Kreis hat die Mediathek Mosbach ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Finanziell unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Mosbach.

In zehn Veranstaltungen wird das breite Spektrum vom Kinder- und Jugendbuch über das Sachbuch bis hin zum Roman abgedeckt. Am 11. Oktober um 19 Uhr eröffnet die Afrikanistin Uta Reuster-Jahn die Buchwochen in Kindlers Buchhandlung. Sie hat die Erzählung "Versuchung" des Autors Alex Banzi aus Tansania ins Deutsche übersetzt. Neben der Lesung gibt sie Einblick in Geschichte und Kultur Tansanias.

Am 15. Oktober präsentiert der Fotograf Jan von Holleben sein Kindersachbuch "WWWas?" zum Thema Internet gleich in zwei Veranstaltungen für Schulklassen in Grundschulen. Während diese Veranstaltungen bereits ausgebucht sind, gibt es für die Lesung von Nina Blazon am 12. November um 10 Uhr noch Plätze. Die Jugendbuchautorin liest für Schulklassen der Klasse 5 bis 6 aus ihrem Fantasyroman "Silfur - Die Nacht der silbernen Augen". Interessierte Lehrer können ihre Klassen in der Mediathek unter Telefon 06261/893938 anmelden.

Am 15. Oktober um 19.30 Uhr kommt der internationale Krimiautor Martin Walker in Kindlers Buchhandlung. Sein Ermittler Bruno, Chef de police, arbeitet im neuen Bestseller "Revanche" im beschaulichen Perigord an einem Fall von weitreichender Brisanz. Der Autor liest auf Englisch, den deutschen Part übernimmt Christof Roos.

Drei Tage später geht es bei Bücher am Käfertörle ebenfalls kriminalistisch zu. Susanne Roßbach stellt am 18. Oktober um 20 Uhr ihren Krimi "Schatten über dem Odenwald" vor.

Regional bleiben die Buchwochen mit der nächsten Autorin: Die gebürtige Walldürnerin Anne Grießer liest am 24.10. um 20 Uhr in der Mediathek aus ihrem historischen Roman "Das Heilige Blut". Sie würzt ihre lebendigen Lesungen mit Anekdoten aus dem Spätmittelalter.

Kathrin Hartmann beschreibt in ihrem Buch "Die grüne Lüge" den Vorgang des "Greenwashings", also die Strategie weltweit agierender Konzerne, ihre Produkte als ökologisch und sozialverträglich darzustellen, obwohl dies nicht der Fall ist. Diese Lesung bietet der Bereich Klimamanagement im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am 8.11. um 19.30 Uhr in "Banschi's ArT" an, der neuen Kantine im ehemaligen Ti-Club.

Am 14. November kommt Stefanie Stahl um 20 Uhr in die Mediathek. Die Psychologin führt seit drei Jahren mit ihrem Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden" die Sachbuchbestsellerlisten an. Die Expertin für die Themen Selbstwert und Bindungsangst versteht es, in ihren Vorträgen komplexe psychologische Vorgänge verständlich darzustellen.

Abgeschlossen werden die Buchwochen am 17. November um 16 Uhr mit dem Buchsalon am Käfertörle. Die Buchhändler stellen bei Tee und Gebäck die besten Herbst-Neuerscheinungen vor und geben weitere Tipps für den Lesewinter.

Info: Eintrittskarten zu den Veranstaltungen sind im Vorverkauf in der Mediathek, Bücher am Käfertörle und Kindlers Buchhandlung erhältlich. Das Programmheft ist bei den Veranstaltern, in vielen Auslagestellen und im Internet.