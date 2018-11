Mosbach. (stk) Mit einem großen Weihnachtsbaum hat die Stadt Mosbach gestern offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet. Eine Nordmanntanne schmückt in diesem Advent den Mosbacher Marktplatz. "Der Baum ist etwa 14 Meter hoch und kommt in diesem Jahr von Privatleuten aus Neckarelz", erzählt Meike Wendt, Pressesprecherin der Stadt Mosbach.

Mit einem großen Scholl-Kran, tatkräftiger Unterstützung der Firma Meny Tiefbau und unter Regie des Mosbacher Bauhofes wurde der Baum gestern in seinen eigens im Marktplatz eingelassenen überdimensionalen Christbaumständer gestellt. Präzisionsarbeit im ganz großen Maßstab musste da geleistet werden. Viele Schaulustige ließen es sich nicht nehmen, die Arbeiten mit ihrem Smartphone zu dokumentieren oder einfach nur zu verfolgen.

Ab der kommenden Woche werden auch die (etwas kleineren) Bäume in Neckarelz und Diedesheim aufgestellt. Dass der Bauhof so früh - für manch einen ist es im November noch "viel zu früh" - die Bäume aufstellt, ist immer wieder Thema in der Stadt. Meike Wendt erklärt die lange Vorlaufzeit: "Der Bauhof hat mit der Aufstellung der Bäume so viel zu tun, da dauert es einfach eine gewisse Zeit." Denn auch die Weihnachtsbeleuchtung muss aufgehängt und die Bäume geschmückt werden. Auch das wird in den kommenden Tagen - je nach Zeit und freien Kapazitäten - geschehen. Denn zum Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr am 1. Dezember beginnt, sollen Baum und Stadt wieder im Lichterglanz erstrahlen - und da sind sich dann alle Mosbacher wieder einig...