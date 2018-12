Waldbrunn. (pol/rl) Hoher Schaden entstand an einem Ford Focus eines Autofahrers am Dienstagmorgen. Der Wagen war laut Polizei kurz vor 5.30 Uhr von Eberbach in Richtung Strümpfelbrunn in Oberdielbach unterwegs.

Als kurz nach der Einmündung der Schollbrunner Straße ein Tier über die Fahrbahn rannte, versuchte der Fahrer auszuweichen. Er steuerte nach links, sodass der Wagen am linken Fahrbahnrand gegen eine Straßenlaterne sowie einen Betonklotz prallte.

Dadurch wurde das Fahrzeug nicht nur total beschädigt, sondern auch dessen Ölwanne beschädigt. Die Feuerwehr musste die Betriebsstoffe beseitigen.