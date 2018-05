Mosbach. (pol/van) Zu einem Unfall mit zwei verletzten Autofahrerinnen kam es am Dienstag kurz nach 14.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Reichenbuch und Nüstenbach.

Wie die Polizei berichtet, war eine 41-jährige Seat-Fahrerin von Lohrbach aus kommend in Richtung Mosbach unterwegs. Als sie an der Dorfstraße nach links in Richtung Nüstenbach fahren wollte, übersah die Autofahrerin offenbar im Einmündungsbereich eine 70-jährige Mercedes-Lenkerin, die von Diedesheim in Richtung Reichenbuch fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Autofahrerinnen verletzt wurden und mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.