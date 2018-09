Mosbach. (pol/mare) Glimpflich kam ein 14-jähriger Radfahrer am Freitagmorgen in Mosbach davon. Das berichtet die Polizei.

Der Junge wollte demnach gegen 7.35 Uhr von der untergeordneten Neuburgstraße aus die Waldsteige überqueren und wurde hierbei von einem bergwärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten Pkw erfasst. Durch einen abbiegenden Bus war der Autofahrerin die Sicht auf den Radfahrer versperrt, sodass diese einen Zusammenstoß nicht vermeiden konnte.

Der Junge wurde hierbei von seinem Fahrrad geworfen und verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.