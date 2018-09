Obrigheim. (rnz) Drei zum Teil schwer Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr auf der Bundesstraße B292 im Bereich der Abfahrt Obrigheim/Haßmersheim ereignete. Dort war nach Angaben der Polizei und aktuellem Ermittlungsstand ein 18-Jähriger mit seinem Opel-Cabrio zunächst in Fahrtrichtung Sinsheim unterwegs, bog dann erst bei der Abfahrt Haßmersheim rechts ab und fuhr dann aber umgehend wieder an der dortigen Auffahrt wieder auf die Bundesstraße auf - entgegen der vorgeschriebenen Richtung.

Erlaubt ist dort nur ein Abbiegen nach rechts ins Richtung Sinsheim. Der junge Mann steuerte seinen Wagen allerdings links herum in Richtung Mosbacher Kreuz.

Die Folgen waren heftig: Ein ordnungsgemäß aus Richtung Mosbach nahender Opel Astra kollidierte mit dem kleinen Cabrio, der Unfallverursacher, sein 17-jähriger Beifahrer und der 63-jährige Lenker des Astra wurden beim Aufprall zum (schwer) verletzt. Der 17-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die B 292 musste für die Rettungs-, Bergungs-, und Reinigungsarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Mosbach war mit acht Fahrzeugen und 40 Mann vor Ort im Einsatz.

Die Polizei bittet derweil Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 07134/5130 bei der Verkehrspolizei in Weinsberg zu melden.

Update: 20. September 2018, 12.51 Uhr