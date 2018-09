Obrigheim. (pol/mare) Am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B292 im Bereich der Abfahrt Haßmersheim ein schwerer Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Ein Autofahrer fuhr auf der B292 zunächst in Fahrtrichtung Sinsheim und wollte dann an der Abfahrt Haßmersheim die Fahrbahn wechseln. Dort kam er jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Opel mit Mosbacher Zulassung, der in Fahrtrichtung Mosbach fuhr.

Ein 17-jähiger Beifahrer im Auto des Verursachers und der entgegenkommen 63-jährige Opelfahrer wurden schwer verletzt. Der 18-jährige Falschfahrer wurde leicht verletzt.

Der 17-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettungs-, Bergungs-, und Reinigungsarbeiten dauerten bis 22.30 Uhr an.

Das Polizeirevier Mosbach war mit zwei Streifen, die Unfallaufnahmespezialisten aus Weinsberg mit einer Streife im Einsatz. Die Feuerwehr aus Mosbach war mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst stellte vier Fahrzeuge und einen Notarztwagen.

Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich unter Telefon 07134/5130 bei der Verkehrspolizei in Weinsberg zu melden.