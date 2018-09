Obrigheim. (pol/mare) Am Mittwochabend ist es in einem Lokal in der Obrigheimer Neckarstraße zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Gästen. Wie genau die Schlägerei entstanden ist, ist bislang noch unklar, teilt die Polizei mit.

Vier namentlich bislang nicht bekannte Gäste griffen zunächst eine Person aus einer Personengruppe an. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf auch noch zwei weitere junge Männer, die in dem Lokal eigentlich einen Geburtstag feiern wollten, angegriffen und verletzt wurden.

Die Angreifer flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt. Die Geschädigten wurden alle derart verletzt, dass sie ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten und mit Rettungsfahrzeugen in eine Klinik gebracht wurden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 0 62 61 / 80 90 mit der Polizei in Mosbach in Verbindung zu setzen.