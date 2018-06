Neckarelz. (pol/mün) Zwei junge Männer haben am Donnerstagfrüh in einem Lebensmittelgeschäft in Neckarelz randaliert und pöbelten Kunden an, berichtet die Polizei.

Gegen 5.30 Uhr benahmen sich die beiden derart daneben, dass sie aus dem Laden gewiesen wurden - aber weigerten sich, der Aufforderung nachzukommen.

Als eine verständigte Polizeistreife eintraf und die beiden nach draußen schicken wollte, beleidigte einer der beiden - ein 22-jähriger - die Polizeibeamten auf das Übelste.

Den Laden mussten er und sein Begleiter dennoch verlassen. Außerdem sieht der 22-Jährige einer Anzeige wegen Beleidigung entgegen. Die beiden hatten offenbar ihre "gute Kinderstube" vergessen, wie es im Polizeibericht heißt.