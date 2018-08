Mosbach/Möckmühl. (pol/mare) Aktuell sind Enkeltrickbetrüger in den Bereichen Mosbach und Möckmühl aktiv. Das teilt die Polizei mit.

Diese geben sich am Telefon vorwiegend älteren Menschen gegenüber als vermeintliche Verwandte aus und versuchen so, das Vertrauen der älteren Personen zu erschleichen und diese um Geld zu bitten. Die Lage wird meist äußerst dringlich dargestellt, so sei man beispielsweise beim Notar und benötige für einen Hauskauf dringend Geld.

Die Betroffenen werden durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Die Polizei rät bei Anrufen zu Misstrauen, bei denen sich der Anrufer nicht selbst mit Namen vorstellt, sie finanzielle Verhältnisse erfragt oder Geld fordert.

Info: Überweisen oder übergeben Sie in diesem Zusammenhang niemals Geld an unbekannte Personen. Sollte Ihnen ein Anruf verdächtig erscheinen, verständigen Sie umgehend die Polizei über 110.