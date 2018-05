Mosbach. (pol/fjm) Einen in Höhe einer Bank in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellten weißen Renault hat ein Unbekannter am Freitagvormittag zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Der Verursacher streifte vermutlich mit einem roten Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des am Fahrbahnrand geparkten Renaults und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne den Schaden der Polizei oder dem Fahrzeugbesitzer zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.