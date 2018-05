Mosbach. (pol/mare) Mit mehr als einer Promille hat ein 23-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße B292 einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der junge BMW-Fahrer war in Richtung Obrigheim unterwegs und kam kurz nach dem Mosbacher Kreuz zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Leitplanke, steuerte den Wagen zurück auf die Fahrbahn. Nach einer weiteren Kollision mit einer Schutzplanke blieb der total beschädigte Wagen an einem Pfosten stehen.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, an den Straßeneinrichtungen entstand Schaden in Höhe von 5000 Euro, am BMW ein Sachschaden von 4000 Euro. Ein Alkoholvortest beim Fahrer brachte dann den möglichen Grund des Unfalls ans Licht. Die Überprüfung ergab einen Wert von mehr als einer Promille.

Der Mann musste die Beamten deshalb zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf den 23-Jährigen warten nun eine Strafanzeige und ein Fahrverbot.