Mosbach. (pol/mare) Fremdschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Forststraße in Mosbach ereignete. Das teilt die Polizei mit.

Eine unbekannte Frau stieß mit ihrem Auto gegen einen am Straßenrand geparkten Ford Focus. Der Aufprall war so heftig, dass der Focus gegen einen davor stehenden Mercedes geschoben wurde.

Die Fahrerin stieg aus, beseitigte die Unfallspuren von der Straße und verschwand vom Unfallort. Beim Rangieren krachte sie noch in eine Steinmauer.

Laut Zeugen soll es sich um ein graues Auto, ähnlich einer A- oder B-Klasse, gehandelt haben. Das Fahrzeug müsste vorne und hinten sowie am Unterboden beschädigt sein.

Die Fahrerin soll zirka 30 bis 40 Jahre alt sein und helles Haar haben Hinweise an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefon 06261/8090.